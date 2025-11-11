Los agricultores esperan unas canalizaciones que no llegan

Los productores viven «día a día, mirando al cielo», esperando lluvias que alivien temporalmente la situación, mientras las tuberías que solucionarían el problema permanecen pendientes. ... El segundo tramo de las canalizaciones de Rules, correspondiente al desglosado 3, está valorado en unos 80 millones de euros.

Durante años, la comarca ha esperado que se traiga agua desde Rules. En verano, llegan a regar hasta 70 días seguidos con métodos tradicionales porque no hay canalizaciones que lleven el agua a todas las fincas y eviten pérdidas.

Hace cuestión de un mes, la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, se reunía en la capital con responsables de Aguas de las Cuencas de España (ACUAES) en busca de respuestas para salvar sus cultivos. Los regantes propusieron trasladar la gestión de la obra al Ministerio de Agricultura, planteando un modelo de financiación compartida «50%-50%», en el que el Gobierno y los agricultores asumirían a partes iguales los costes.

Además, pedían mayor implicación por parte de la Junta de Andalucía. «Necesitamos que la administración autonómica nos ayude para que el agua llegue donde tiene que llegar», explican.

Joaquín Montes , presidente de la Junta Central de Usuarios señala que los fondos europeos se dejaron perder, las obras no se financian y la administración central no actúa. «Todo lo que producimos se va en mantener la finca. No podemos pagar una obra que es de interés general. La administración nos está dejando morir lentamente».