Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los agricultores posan con un aguacate cortado. MJAT

Los agricultores esperan unas canalizaciones que no llegan

En verano, llegan a regar hasta 70 días seguidos con métodos tradicionales porque no hay tuberías que lleven el agua a todas las fincas

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Martes, 11 de noviembre 2025, 23:35

Comenta

Los productores viven «día a día, mirando al cielo», esperando lluvias que alivien temporalmente la situación, mientras las tuberías que solucionarían el problema permanecen pendientes. ... El segundo tramo de las canalizaciones de Rules, correspondiente al desglosado 3, está valorado en unos 80 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada llora a José Luis Mariscal Megías, el hermano mayor que hizo crecer a los Gitanos y dueño de tres populares negocios
  2. 2 La temeraria maniobra de un conductor para incorporarse a la circunvalación de Granada
  3. 3

    «Es un palo muy gordo verte en la calle después de 25 años, al menos hemos logrado la indemnización»
  4. 4 Reabre una histórica taberna de Granada fundada en 1974: «Damos las gracias por tener el local lleno»
  5. 5 Huye de la Guardia Civil por la A-92 con 100 kilos de hachís y acaba detenido junto a una mujer que quiso entretener a los agentes
  6. 6 El Colegio de Médicos de Granada estudia una queja por un doctor que pide no dispensar medicamentos de una empresa israelí
  7. 7 Meteorólogos señalan dónde lloverá más barro en Granada de forma inminente
  8. 8 La bandera palestina aparece pintada ahora en la cima del Mulhacén
  9. 9

    La salida de Speight al Obradoiro, inminente
  10. 10 Incautadas 7.400 plantas de marihuana, cocaína y drogas de diseño en ocho operaciones en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los agricultores esperan unas canalizaciones que no llegan

Los agricultores esperan unas canalizaciones que no llegan