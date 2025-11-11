La sequía echa por tierra las previsiones agrícolas del litoral

La comarca de Río Verde - que abarca Almuñécar- La Herradura, Jete, Otívar y Lentegí- no termina de salir del bache que ha atravesado el campo ... en el último lustro por la sequía y se enfrenta un nuevo otoño negro. Este año parecía ser el bueno. Con las lluvias de primavera, los agricultores auguraban una buena campaña de subtropicales, pero nada más lejos de la realidad.

La combinación de las altas temperaturas de este verano, la falta de lluvias y los pozos al mínimo ha hecho fracasar las previsiones que tenían los agricultores. Ni las lluvias de primavera ni las que llevamos este otoño han hecho que los pozos se repongan, y más de un 25% ya están afectados por la sequía.

Los que están ubicados en los Pabilos y San Andrés, que abastecen a una gran parte de la comunidad de regantes sexitana, están trabajando bajo mínimos. Otros como el de Altamira o San José de la Herradura, presentan índices de salinización por encima de los recomendados. Y para rematar, en zonas como Torrecuevas los pozos están secos por completo.

La sobre explotación del acuífero de Río Verde, que está bajo mínimos, sigue siendo un riesgo para la sostenibilidad de la agricultura local. «Mientras sigamos extrayendo más agua de la que entra y no llueva de manera constante, la situación será la misma cada año», advierten.

El municipio sexitano cuenta con una treintena de reservas hídricas, pero son 22 las principales, las más grandes que abastecen a la mayoría de comuneros.

La situación es «preocupante» para los afectados porque el déficit hídrico de años anteriores ha debilitado los árboles, lo que ha afectado a su capacidad de producción.

En fincas como la de Joaquín Montes, presidente de la Junta Central de Usuarios, con unas cuatro hectáreas de cultivo, los aguacates ya han sufrido las consecuencias de años sin ser regadas como se merecen. «Tuve que cortar una hectárea de aguacates hace unos meses porque las plantas habían sufrido los efectos de regar con agua salada». Además, los altos grados del mercurio en julio y agosto tampoco han ayudado. Las calores redujeron la producción, aunque los mangos que se recogieron fueron de buena calidad, según comentan los productores, que ahora se preparan para comenzar la temporada del aguacate y rozan el ecuador de la temporada del chirimoyo.

Al igual que Joaquín se encuentra Juan Martín, otro agricultor sexitano que tiene diez hectáreas de subtropicales en las que trabajan jornaleros y su familia. «Cada sequía nos golpea más fuerte. Hemos invertido en aguas regeneradas y en mantener los pozos, pero los gastos son muy grandes y el agua sigue siendo de mala calidad. No sabemos hasta dónde podremos aguantar».

Poca rentabilidad

Las inversiones que se han realizado en regar con aguas regeneradas de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Almuñécar han ayudado «un poco» a los afectados por la sequía. Pero, aún así, según narran, las depuradoras producen agua con niveles de sodio que no son adecuados para los cultivos.

Antonio Antequera, administrador de fincas explica que los agricultores deben asumir costes elevados para poder utilizar este agua. : «Hemos gastado mucho dinero en actualizar las instalaciones para poder regar con agua regenerada, pero seguimos teniendo muchos problemas de calidad. Es mucho dinero que sale de lo poco que producimos con nuestras fincas».

Además de que no caiga una gota del cielo, los problemas económicos a los que se están enfrentando los agricultores son cada vez más graves, así lo detalla Antonio Antequera, quien describe que los costes de producción se han disparado, la electricidad para bombear agua, jornales, tratamientos fitosanitarios… y los precios de la fruta no acompañan. Según comenta, algunas fincas han tenido que cortar árboles porque mantenerlos ya no sale rentable.

La comarca se siente abandonada: «Los consumidores no valoran lo que hay detrás de cada aguacate o cada chirimoya. Marruecos produce con costes mínimos, usa fitosanitarios que aquí están prohibidos, y encima entra en Europa sin control. Mientras tanto, nuestras fincas se mueren esperando un agua que nunca llega», concluyen.