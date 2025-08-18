El 112 desmiente un bulo de tsunami en Granada La Agencia de Emergencias de Andalucía ha comunicado a través de redes sociales que no existe ninguna alerta

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:07

Debido al reventón térmico que ha provocado el caos en las playas de Granada, alguien ha aprovechado para difundir un bulo sobre un tsunami en la Costa Tropical. Pero, ha sido el mismo servicio de emergencias 112 Andalucía, se trata de un bulo.

⚠️ ¡ALERTA BULO! ¿has recibido un mensaje 📲sobre una alerta de tsunami en Granada? ¡NO piques!

NO existe ninguna alerta de tsunami para #Granada ni para ningún punto de #Andalucía

Rompe la ⛓️cadena de la desinformación, no lo pases y avisa a quién te lo mandó #StopBulos pic.twitter.com/i0Uzutfma7 — EMA 112 (@E112Andalucia) August 17, 2025

La Agencia de Emergencias de Andalucía ha comunicado a través de redes sociales que no existe ninguna alerta de tsunami para Granada ni para ningún punto de Andalucía. Es por ello, que ha pedido a las personas que las personas que reciban el mensaje, rompan la cadena para no darle continuidad a este bulo que pone en alerta a las personas.