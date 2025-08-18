Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El 112 desmiente un bulo de tsunami en Granada

La Agencia de Emergencias de Andalucía ha comunicado a través de redes sociales que no existe ninguna alerta

C. L.

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:07

Debido al reventón térmico que ha provocado el caos en las playas de Granada, alguien ha aprovechado para difundir un bulo sobre un tsunami en la Costa Tropical. Pero, ha sido el mismo servicio de emergencias 112 Andalucía, se trata de un bulo.

MÁS INFORMACIÓN

La Agencia de Emergencias de Andalucía ha comunicado a través de redes sociales que no existe ninguna alerta de tsunami para Granada ni para ningún punto de Andalucía. Es por ello, que ha pedido a las personas que las personas que reciban el mensaje, rompan la cadena para no darle continuidad a este bulo que pone en alerta a las personas.

