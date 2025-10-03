Cortes de tráfico en la Circunvalación de Granada por la instalación de nuevas luces hasta el 30 de diciembre A lo largo de más de 17 kilómetros, se sustituirán más de 1.300 luminarias de vapor de sodio por otras nuevas de tecnología LED.

Las obras se ejecutarán en horario nocturno sin proceder, en ningún caso, al corte total de la autovía.

Viernes, 3 de octubre 2025

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a iniciar las obras de mejora de eficiencia del alumbrado en la autovía GR-30, Circunvalación de Granada, con un presupuesto vigente de casi 3 millones de euros con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación.

En este contexto, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se procederá desde las 00:00 horas del próximo 6 de octubre, al corte de un carril por cada sentido de circulación en la autovía GR-30, Circunvalación de Granada, entre los km 1,3 y 19.

Las obras se ejecutarán en horario nocturno sin proceder, en ningún caso, al corte total de la autovía. Así, en todo momento se dispondrá de al menos un carril de circulación por sentido, entre las 23:00 y las 6:00 horas de la mañana aproximadamente (a excepción de las noches de los domingos o madrugada de los lunes que inician una hora después, a las 00:00 horas). La circulación no se verá afectada las noches de los viernes y de los sábados, estando todos los carriles disponibles al tráfico.

Los cortes selectivos de carril duraran previsiblemente hasta el 30 de diciembre de 2025. No se considera necesario disponer de itinerarios alternativos.

Las luces

Los trabajos consistirán en la sustitución de más de 1.300 luminarias de vapor de sodio por otras de tecnología LED en los báculos existentes, además de la colocación de 12 puntos adicionales de luz y la adecuación de 20 centros de mando para la gestión de la iluminación.

Con esta intervención, se conseguirá un importante ahorro energético debido a la disminución del consumo eléctrico de las nuevas farolas, que aumentarán los niveles de iluminación y la calidad cromática de la luz, mejorando la seguridad de los usuarios de la autovía.

Por zonas

Los trabajos comenzarán a desarrollarse en el enlace del Chaparral, km 1,3 de la autovía GR-30, finalizando en el enlace de Ogijares, km 19. En todo momento se trabajará en las dos calzadas de forma simultánea, así se conseguirá una luz cromática homogénea y los cuadros eléctricos tendrán un consumo equilibrado de energía.