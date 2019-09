Las primeras horas del encierro Mario Picazo, al fondo, y Manuel Martín, en primer plano. / RAMÓN L. PÉREZ El Defensor del Ciudadano, Manuel Martín, y el párroco de La Paz, Mario Picazo, pasan su primera noche en la Iglesia de San Francisco como protesta por los cortes de luz en Norte SARAI BAUSÁN GARCÍA Granada Lunes, 30 septiembre 2019, 21:24

Ataviados con su pijama, Manuel Martín, Defensor del Ciudadano, y Mario Picazo, cura de La Paz, se preparan para pasar su primera noche de encierro. Mientras tienden el saco de dormir que le servirá de cama esta primera jornada, recuerdan cómo se ha desarrollado este primer día de protesta por «la vergüenza de los cortes de luz en el Distrito Norte». «Ha sido un no parar de venir gente. Aún no somos capaces de procesar toda la gente que ha venido y todo el apoyo que estamos teniendo. Esto nos da fuerzas», dice al respecto el Defensor del Ciudadano. Minutos después de pronunciar estas palabras, una decena de vecinos entran a la estancia que será su casa desde hoy hasta el domingo, cuando finalice el encierro. «Venimos a acompañaros, porque lo que pasa en el barrio con los cortes de luz es un despropósito», comenta una de ellas.

A las diez de la mañana de este lunes, decenas de vecinos de Norte y distintas personalidades sociales y políticas de Granada acompañaron a Mario Picazo y Manuel Martín en su inicio de la protesta. Pero no han sido los únicos. Tal y como comentan los protagonistas de esta acción que busca que las administraciones y Endesa den una solución a esta problemática que afecta a los barrios de La Paz, Cartuja y Molino Nuevo, toda la jornada ha sido un ir y venir constante de personas. De ese modo, un gran número vecinos tanto del Distrito Norte como del barrio en el que está situada la iglesia han querido apoyar al Defensor del Ciudadano y al párroco, al igual que miembros de la oposición del Ayuntsmiento de Granada y distintas personalidades. De igual modo, aseguran que también se han acercado al lugar miembros de la Corporación Municipal, que les han asegurado que intentarán llevar a cabo una reunión con Endesa y otros organismos competentes. Además, han podido hablar con antiguos trabajadores de la empresa eléctrica, «que nos han dicho que si esto es una vergüenza y que si Endesa quisiera, el problema se podría solucionar fácilmente, porque existen posibilidades». Sin embargo, dicen que han echado en falta el contacto de la propia Endesa, «que por el momento no ha aparecido». «Seguiremos aquí hasta que encontremos una solución. Si con este encierro no se logra, no dudaremos en hacer otra, pero indefinida y puede que en lugares como la sede de Endesa, la subdelegación o el Ayuntamiento», dicen.

Para hacer más visible esta situación, alumnos de Psicología de la Universidad de Granada darán mañana dos de sus clases en la iglesia donde se está realizando el encierro. Será a primera hora de la mañana, después de que Mario Picazo y Manuel Martín pasen esta primera noche de encierro. Sobre esto, Martín asegura: «Vamos a caer rendidos después de tanto ajetreo y emoción, aunque sea en este saco de dormir, que no sé cómo nos dejará la espalda. Pero Hay que descansar y prepararse, porque esto va para adelante».