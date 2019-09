Empieza el encierro del Defensor del Ciudadano y el cura de La Paz por «la vergüenza de los cortes en Norte»

«Los vecinos de la zona Norte están intentando vivir con dignidad, pero no les estamos dejando». Mario Picazo, cura de la parroquia de La Paz, hablaba así esta mañana a las puertas de la Iglesia de San Francisco (Franciscanos), situada en Camino de Ronda, minutos antes de encerrarse junto al Defensor del Ciudadano, Manuel Martín, para pedir una solución efectiva a los cortes de luz que padecen unos 10.000 vecinos de los varios de Cartuja, La Paz y Molino Nuevo.

Distintas concentraciones y movilizaciones han llevado a cabo colectivos y vecinos del barrio para pedir que se acabe con esta problemática «que deja a vecinos sin luz durante días», tal y como destacó Martín, pero desde las administraciones, asegura, no se ha puesto solución. Por ello, y ante la «agonía» de los vecinos, el Defensor del Ciudadano y el párroco de La Paz han decidido comenzar un encierro que se prolongará hasta el próximo domingo. Esperan que esta medida despierte la atención de Endesa y las administraciones competentes pero, si no logran soluciones, afirman que llevarán a cabo más encierros «que pueden llegar a ser indefinidos y a hacerse incluso en la sede de Endesa o la Subdelegación».

Cuando comenzaron a planificar el encierro, Martín y Picazo dudaron en que se encerraran con ellos otros vecinos del Distrito, que les habían mostrado su intención de apoyarles en esta iniciativa, pero finalmente decidieron emprender este camino solos, aunque respaldados por decenas de vecinos que han querido animarles a las puertas de la iglesia antes de encerrarse, debido a que muchos de estos vecinos tienen una edad avanzada y puede ser complicado para ellos estar una semana encerrados en la parroquia.

«Hay vecinos que en todo el verano apenas han tenido unas cuantas horas de luz y niños que tienen que cenar en la calle un bocadillo porque en su casa no hay electricidad. ¿Por qué esos vecinos que pagan el suministro no pueden tener el servicio que se merecen?», se pregunta el Defensor del Ciudadano. Tanto él como el cura de La Paz indican su descontento por el hecho de que las administraciones siempre señalen el cultivo de marihuana como origen de estos cortes, pues aseguran que «lo que tienen que hacer es acabar con estos cultivos y perseguir a quien lo haga mal, pero no castigar a los vecinos que pagan su luz y que quieren vivir con dignidad».

«El no tener luz te para la vida, porque no puedes hacer nada porque en cualquier momento llega un apagón. Los niños no pueden comer caliente porque se quedan sin electricidad, los padres no podemos trabajar muchas veces porque no hay Internet y el barrio se vuelve más inseguro porque los cortes también apagan las luces de las farolas. Así es normal que la gente no quiera vivir en estas zonas, porque nos están echando», indica al respecto María Ruiz, una vecina afectada.

Lo mismo le sucede a Isabel, vecina de Cartuja, que afirma que ella sufre los cortes de forma frecuente, pero que la situación es aún peor en otras zonas del Distrito, en los que el suministro se va cada poco tiempo, lo que «hace imposible vivir allí». «Al final, se vaciará el barrio, que parece que es lo que quieren», añade. Además, señala que esta situación ha llegado a tal extremo que en el centro de salud del barrio «han tenido que poner vías con una vela en la mano porque no había luz».

Los principales damnificados, según Thalía, trabajadora de uno de los centros educativos de apoyo de Norte, son los niños, pues «no pueden tener los mismos servicios que los alumnos de otros barrios por ser de allí». Tal y como indica, al centro en el que trabaja van los niños en horario de tarde para reforzar materias y ampliar sus conocimientos, así como pasar una tarde entretenida con otros compañeros. Pero, desde hace unos seis años, cuando ella empezó a trabajar allí, los cortes de luz se han convertido en un constante impedimento para que estos menores puedan disfrutar de su tarde: «Hay días que nos quedamos completamente a oscuras y tenemos que mandarlos a sus casas. O que tienen que hacer actividades en el ordenador y no se puede porque no hay electricidad. Y ellos encima salen de aquí por los cortes de luz, pero llegan a unas casas en las que tampoco hay suministro, lo que provoca en ellos mucho hartazgo e, incluso, trastornos del sueño».

Para visibilizar la lucha que todos ellos están realizando y que han plasmado el Defensor del Ciudadano y el párroco de La Paz con este encierro, algunos estudiantes de Psicología darán su lección en la Iglesia de San Francisco mañana.