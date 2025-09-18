Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Congreso que tiene lugar en el Palacio granadino esta semana. Pepe Marín

Los congresos en Granada impulsan el otoño turístico con 18.000 visitantes en dos meses

El Palacio granadino cierra una temporada de récord con cinco citas médicas de gran calado para octubre y un foro iberoamericano en noviembre

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Miércoles, 17 de septiembre 2025

Tras un septiembre con las calles abarrotadas de visitantes, Granada encara su otoño turístico impulsada por los congresos. Estas citas de profesionales llenarán hoteles y ... restaurantes durante los meses de octubre y noviembre, y servirán de muleta para alargar la temporada alta y romper con lo que llaman estacionalidad.

