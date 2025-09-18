Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Congreso que ha tenido lugar esta semana en Granada. Pepe Marín

La ciudad llena de doctores en el mayor evento médico del país

El congreso Semergen reunirá, del 8 al 11 de octubre, a 4.500 galenos para asistir a conferencias y talleres

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:14

Granada se prepara ya para acoger uno de los congresos más cotizados del ámbito nacional y el más relevante del sector médico: el Semergen, que ... congregará a 4.500 congresistas y a unos 700 delegados de compañías farmacéuticas, que vendrán a exponer las novedades en sus empresas.

