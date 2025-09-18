La ciudad llena de doctores en el mayor evento médico del país

Granada se prepara ya para acoger uno de los congresos más cotizados del ámbito nacional y el más relevante del sector médico: el Semergen, que ... congregará a 4.500 congresistas y a unos 700 delegados de compañías farmacéuticas, que vendrán a exponer las novedades en sus empresas.

Para los médicos de atención primaria de todo el país es una cita imprescindible en la que pueden adquirir conocimientos y aplicarlos en talleres prácticos como el de cirugía menor o ecógrafos. De los 20 años que lleva organizándose, es la tercera vez que visita Granada. Este encuentro de doctores supondrá una auténtica revolución. Llenará los hoteles, así como los bares, restaurantes y dará vida a los taxis y otros servicios turísticos.

Enrique Gil, director de AP Congress –del grupo Genil– explica que la organización del Semergen –el que lleva 18 años poniendo en pie– es compleja ya que requiere de un gran montaje, de mucha disponibilidad de materiales y de hasta 35 salas de trabajo que funcionarán de manera simultánea.

El director de la empresa que organiza el congreso estima que solo el evento en sí dejará en la ciudad unos cuatro millones de euros, que revertirán de manera directa. Más de 120 personas auxiliares se encargarán de asistir el congreso y todos los trabajadores de la empresa de Gil se desplazarán desde los distintos puntos para trabajar en Granada en el Semergen.

El congreso tendrá lugar del 8 al 11 de octubre, cuatro largos días en los que los médicos asistirán a conferencias y a esos talleres prácticos que tan útiles son a su profesión.

«Es el congreso médico más relevante en España con un gran compromiso con la formación científica», destaca Enrique Gil.

El organizador indica que se instalarán en todo el Palacio de Congresos las infraestructuras necesarias para el desarrollo del congreso y también en otras sedes externas.

Además tendrá una exposición comercial en las zonas comunes, donde las empresas farmacéuticas expondrán sus productos para darlos a conocer entre los médicos, con un estricto control «del código de buenas prácticas».

Los médicos de atención primaria, llegados desde todos los puntos de España, unirán sus conocimientos y también, podrán disfrutar de Granada y sus encantos. «La ubicación del Palacio de Congresos lo hace único. La mayoría de los congresistas podrán llegar a pie y eso lo hace muy atractivo», apunta el organizador de este congreso que revolucionará Granada durante esos días de octubre.