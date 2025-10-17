El congreso de Física Médica reunirá a 3.000 científicos en Granada en 2026

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE o IE3, por sus siglas en inglés), la mayor organización profesional técnica del mundo, con casi medio ... millón de asociados, ha elegido Granada como sede de su próximo congreso, en la segunda semana de noviembre de 2026, cuyo programa completo se puede consultar aquí.

El vicepresidente del comité organizador, el catedrático de la Universidad de Granada (UGR) Juan Manuel Górriz, anuncia que el encuentro, al margen de su relevancia científica, será «muy importante» para la ciudad desde el punto de vista económico: según sus datos, un congreso «flojo» del IEEE reúne a unas 2.500 personas, pero el de Granada podría atraer a «entre 3.000 y 4.000», gracias a los atractivos de la ciudad.

«Granada gusta mucho», resume. Se trata, además, de un evento largo, de nueve días, por lo que tendrá un gran impacto en la ciudad. «Ya están reservados al completo varios hoteles en los alrededores del Palacio de Congresos», explica. Además de los asistentes presenciales, el congreso se podrá seguir online.

Edison y Graham Bell fundaron en 1884 el Instituto de Ingenieros Eléctricos, que hoy tiene 486.000 miembros

Ser anfitriones del congreso de esta sociedad fundada por Thomas Alva Edison y Alexander Graham Bell en 1884 y con varios premios Nobel en sus filas, explica Górriz, es un reconocimiento al trabajo del grupo de investigación SiPBA (Procesado de Señales y Aplicaciones Biomédicas) del Instituto Andaluz Interuniversitario en Ciencia de Datos e Inteligencia Computacional (DASCI), que coordina el catedrático Francisco Herrera, uno de los más punteros del mundo.

Encuentro multidisciplinar

El encuentro internacional reunirá a científicos y técnicos de diferentes áreas de conocimiento: ingenieros de distintos campos –eléctricos, electrónicos, de sistemas, en computación, en biomedicina, telecomunicación, mecatrónica, telemática, software y cibernética–, pero también médicos, físicos y matemáticos. Una de sus principales áreas de trabajo es la Física Médica y, en particular, las técnicas de imagen aplicadas al diagnóstico y tratamiento de diversas alteraciones, entre ellas enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer y el párkinson o condiciones como el síndrome de Down y el autismo.

El congreso del IEEE abarca, en realidad, varias reuniones sectoriales: el Simposio de Ciencias Nucleares, sobre los últimos avances en tecnología y materiales de detectores y su implementación en física nuclear, astrofísica, aceleradores de partículas y seguridad nuclear; la Conferencia de Imágenes Médicas, con las últimas innovaciones sobre las aplicaciones de la radiación ionizante (radiografías, TACy TEP); y la Conferencia sobre Detectores de Semiconductores a Temperatura Ambiente, con aplicaciones en ámbitos tan diversos como la medicina, la seguridad, las astrofísica y la monitorización ambiental.