La relación entre síndrome de Down y alzhéimer, a estudio en Granada

El congreso del IEEE de noviembre de 2026 tendrá un 'aperitivo' dentro de unos días con la celebración en el Centro de Investigación Mente, Cerebro ... y Comportamiento (Cimcyc) de la UGR de un simposio de DIAN, un proyecto de investigación sobre el componente genético de la enfermedad de Alzheimer que cuenta con una red internacional de colaboradores y está dotado con más de 100 millones de dólares por el gobierno de Estados Unidos.

A la reunión asistirán algunos de los mayores especialistas mundiales en este campo, procedentes de Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, Suecia y España, para lanzar un estudio internacional sobre el alzhéimer asociado al síndrome de Down, con el fin de conocer mejor las causas de esta demencia. Entre ellos, uno de los principales expertos en enfermedades neurodegenerativas, el profesor de la Universidad Ludwig-Maximilian de Munich Johannes Levin.

Las técnicas de imagen son claves para estudiar el cerebro de personas con demencias, síndrome de Down y autismo

Las personas adultas con esta condición genética tienen un riesgo mucho mayor que la población general de desarrollar una demencia a una edad temprana –en torno a un 60% a partir de los 40 años–, debido a la triplicación del cromosoma 21, que codifica el gen de la proteína precursora amiloide. Esta proteína forma placas en el cerebro que destruyen las neuronas y son las responsables del deterioro cognitivo progresivo en los pacientes con alzhéimer.

Reclutar participantes

El simposio del Cimcyc del próximo noviembre –en el que habrá sesiones privadas y otras abiertas a investigadores y estudiantes– se centrará en la evaluación clínica, cognitiva y de biomarcadores de personas con síndrome de Down con alto riesgo genético de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Además de revisar los últimos avances científicos para comprender esa asociación entre Down y demencia, se decidirán estrategias de reclutamiento de participantes en el estudio y se establecerán las bases de la evaluación clínica y cognitiva en los centros implicados.

El profesor Juan Manuel Górriz explica que las técnicas médicas de imagen son fundamentales en la evaluación de estas alteraciones y su relación entre sí. «A través de técnicas como el TACo la resonancia magnética podemos extraer información del cerebro sin abrir el cerebro», explica. La enfermedad de Parkinson y los trastornos del espectro autista son otras condiciones que se pueden estudiar mediante estas técnicas.