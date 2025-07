La congregación religiosa que investiga el Vaticano por abusos se va de Granada

El Instituto del Verbo Encarnado (IVE), la orden religiosa investigada e intervenida por el Vaticano, se marcha de Granada. El Arzobispado cambiará las vocaciones y ... nombrará un nuevo párroco para la Iglesia del Santo Ángel Custodio del Zaidín, según ha podido confirmar por este medio por fuentes de la diócesis.

La marcha del IVE se produce después de que algunos feligreses denunciaran a la orden y a uno de sus sacerdotes por supuestos abusos de poder, manejo indebido de dinero, manipulación o la práctica de ritos esotéricos y exorcismos sin permiso. A raíz de sus testimonios, el Arzobispado inició una investigación canónica que adelantó IDEAL.

Tras meses de toma de declaraciones y pesquisas, el pasado mes de febrero se remitió el expediente sobre el Instituto del Verbo Encarnado a la Santa Sede en Roma, al Delegado Papal y al Superior Provincial de la orden. Sin embargo, los escándalos del IVE trascienden las fronteras granadinas. En España acumula diversas acusaciones y, de hecho, el Vaticano tiene intervenida la orden desde el pasado 8 de diciembre, cuando el Dicasterio para los Institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica, un tribunal que se encarga de ordenar a las congregaciones religiosas que forman parte de la Iglesia Católica, tomó la resolución de controlar a la congregación.

No es la primera vez. En 2016 y en 2019 también Roma tuvo que evaluar la orden, de origen argentino, ultracatólica y crítica con la actual dirección de la Iglesia. Además, en 2021, su fundador, Carlos Buela, fue condenado por el Tribunal Penal Especial eclesiástico por abusar sexualmente de seminaristas, «un delito contra el VI mandamiento del decálogo, cometido con violencia» «contra cinco miembros y exmiembros del Instituto del Verbo Encarnado», según consta en la documentación del tribunal católico en poder de este medio.

«Deberían irse de la Iglesia y no solo de Granada. No representan los valores cristianos» Denunciantes del IVE

La salida del IVE en Granada se hará sin hacer ruido y con la intención de sofocar los escándalos que acechan a la parroquia. En principio, se prevé que los nuevos nombramientos se hagan públicos en las próximas semanas. Fuentes cercanas a la investigación señalan que el IVE trata de pactar con la archidiócesis una salida digna y sin alusiones a la denuncia o la rescisión del contrato para la gestión de la parroquia.

El IVE desembarcó en Granada en el año 2010. El anterior arzobispo, Francisco Javier Martínez, autorizó que gestionaran la parroquia y la casa parroquial anexa en una época donde faltan vocaciones para mantener los templos abiertos. Según las mismas fuentes vinculadas a la investigación, el contrato para elIVE cumplía a finales de 2025, aunque se podría haber renovado incluso otros cinco años, cosa que no se va a producir por lo acontecido.

Volver a unir a la comunidad

Los sacerdotes de las parroquias cercanas, Nuestra Señora de los Dolores, San Miguel Arcángel o Nuestra Señora de las Nieves, ya han recibido las buenas nuevas. Mientras que los curas vinculados al IVE recogen sus cosas y se mudan de la casa parroquial para que puedan instalarse sus sucesores en el Zaidín.

Ya hay algunos nombres que suenan fuerte para regenerar y unir a la comunidad de nuevo, entre ellos el del padre Francisco Sánchez Ramírez, párroco de Santa María Micaela de Santa Fe desde el año 2022. El padre Sánchez Ramírez ya es vicario episcopal en ese territorio, formado por ocho arciprestazgo y 85 parroquias. Además, fue párroco en La Chana en la Iglesia de Santa Micaela.

El IVE también tenía relación con la casa de oración de Guadix y el convento de Alhama. IDEAL se puso en contacto con el vicario superior provincial del IVE en España, José Vicchi, que rechazó hacer declaraciones. En la misma línea, tanto el Arzobispado y el Arzobispo, José María Gil Tamayo, que manifestaron que no comentarán nada hasta que se hagan efectivos los nombramientos en toda la diócesis. Los feligreses que denunciaron las presuntas prácticas abusivas del IVE celebran los últimos días de la orden en Granada. «Bendita la hora en la que salgan por la puerta. Deberían irse de la Iglesia, no representan los valores cristianos y no solo de Granada. No se pueden permitir abusos de conciencia y prácticas poco eclesiásticas », concluyen los denunciantes, que le desean lo mejor a la que un día fue su parroquia.