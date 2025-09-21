Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El conductor del patinete yace en el suelo tras el impacto contra el autobús. Policía de Granada

El conductor de un patinete acaba en el hospital tras chocar con un bus urbano de Granada

Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana de este domingo en el cruce de la calle Húescar con la Avenida de Andalucía, cuando «una posible distracción» del varón herido provocó el choque

Carlos Balboa

Carlos Balboa

Granada

Domingo, 21 de septiembre 2025, 15:15

Nuevo accidente que involucra al conductor de un patinete en la provincia de Granada, en esta ocasión en la capital. Después del protagonizado por una madre con su hijo en Maracena, cuando ambos resultaron heridos al saltarse un ceda el paso y chocar con un vehículo, ahora ha sido un varón el que también ha acabado de la misma forma al impactar contra un autobús urbano.

Tal y como informa la Policía Local, los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana de este domingo, concretamente a las 6.56 horas, en el cruce de la calle Húescar con la Avenida de Andalucía, cuando «una posible distracción» del conductor del patinete provocó el choque con el bus.

El herido, que se desplazaba hasta su trabajo, fue atendido por la ambulancia en el propio lugar del accidente y trasladado posteriormente al Hospital de Neurotraumatología de la ciudad, donde para ser tratada de una fractura del brazo.

Con motivo de este suceso, los agentes recuerdan la importancia de mantener siempre la atención en la conducción y respetar las normas de circulación.

