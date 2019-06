Los concejales de Vox no participan en la procesión del Corpus por su desacuerdo con el «intercambio de cromos» de PP y Cs Francisco Cuenca, Lucía Garrido, Luis Salvador, José Antonio Huertas y Luis González. / RAMÓN L. PÉREZ Tampoco forma parte de la comitiva oficial el líder de los populares, Sebastián Pérez R. I. Jueves, 20 junio 2019, 12:48

Los concejales de Vox en el Ayuntamiento de Granada no forman parte de la comitiva oficial que acompaña a la Custodia por las calles de la capital. El líder de la formación, Onofre Miralles, ha anunciado su decisión a través de Twitter en la mañana de este jueves de Corpus: «La Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga estaban en el pack de cambio de cromos entre PP y Cs. Bendodo tiene interés en que no le repasen su mandato. Ahora saldrán en la Procesión dándose golpes en el pecho... Vox Granada no saldrá en la comitiva oficial con ellos».

Tampoco está presente en la procesión el líder del PP, Sebastián Pérez. Por parte del PP han asistido, entre otros, la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, el delegado de la Junta en Granada, Pablo García, y el senador Vicente Azpitarte.

Sí ha acudido a la tradicional comitiva junto a la Custodia el exalcalde de la ciudad, el socialista Francisco Cuenca, que desfila junto a Luis Salvador y el número dos del PP, Luis González.