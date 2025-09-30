Tengo que comprar en un comercio del centro, ¿puedo entrar con la zona de bajas emisiones? Las restricciones comienzan el 1 de octubre y con ellas las multas para los infractores

La forma de entrar en coche en Granada desde el Área Metropolitana o resto de la provincia cambia desde ahora en función del vehículo con el que se haga. Y es que granada afronta este 1 de octubre un cambio importante en el tráfico de la ciudad. Desde ese día se activa oficialmente la zona de bajas emisiones y con ella la sanciones a todos los conductores que accedan a la misma sin permiso. El Ayuntamiento de Granada busca, de esta manera, reducir las emisiones y obedecer al Gobierno, que impone esta medida a todos los municipios mayores de 50.000 habitantes.

Una vez esté en marcha el nuevo sistema de control del tráfico en la ciudad, si tengo que comprar en un comercio del centro, ¿puedo entrar? Hay una red de 36 parkings públicos habilitados a los que se puede acceder con cualquier tipo de vehículo, siempre que se estacione al menos durante una hora. Además, están los aparcamientos de borde, ubicados en las zonas limítrofes a la ZBE, hasta los que se puede llegar sin ningún tipo de restricción, para después moverse en transporte público.

La zona afecta a todo el término municipal de Granada. Las únicas excepciones, por estar en zona limítrofe, son el Hospital del PTS y el de Vithas. En total, abarca una superficie de 23,55 kilómetros cuadrados.