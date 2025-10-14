Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Complicado rescate de altura de la Guardia Civil de una mujer accidentada en una ruta en Güéjar Sierra

La mujer, de 35 años, presentaba una notable hinchazón y deformidad en el tobillo derecho, por lo que fue inmovilizada, abrigada y asistida dado que presentaba síntomas de ligera hipotermia

C. L.

Martes, 14 de octubre 2025, 17:37

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil de Granada rescató en la tarde noche del pasado sábado a una mujer de 35 años que sufrió una lesión en el tobillo mientras realizaba una ruta por la zona conocida como Calar Alto, en el término municipal de Güéjar Sierra.

El aviso se recibió a las 19:20 horas a través del 112 Andalucía, que alertó al GREIM sobre el accidente. Tras recabar información sobre la ubicación y el estado de la senderista, se activó un dispositivo compuesto por cinco especialistas que se desplazaron en vehículo oficial hasta el punto de acceso más próximo y desde allí se trasladaron a pie hasta el lugar donde se encontraba la accidentada.

A las 20:20 horas, los agentes del GREIM de la Guardia Civil llegaron a la zona tras ascender unos tres kilómetros con un desnivel aproximado de 300 metros. La mujer presentaba una notable hinchazón y deformidad en el tobillo derecho, por lo que fue inmovilizada, abrigada y asistida dado que presentaba síntomas de ligera hipotermia.

Los especialistas del GREIM iniciaron el descenso por zonas con una fuerte pendiente, y trasladaron a la accidentada mediante porteo en camilla hasta el lugar donde les esperaba la ambulancia. Desde allí, fue evacuada al hospital PTS de Granada.

