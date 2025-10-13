Los primeros árboles llegan al futuro Parque de las Familias

Los primeros árboles ya están en el futuro Parque de las Familias. Desde hace pocas semanas, el Ayuntamiento de Granada ha iniciado el proceso de ... plantación de los más de 700 ejemplares arbóreos que ocuparán la primera de las dos parcelas que ocupará el nuevo 'pulmón verde' que se está acometiendo junto entre la Circunvalación y Rosaleda.

Como confirman desde el Consistorio a IDEAL, el paso revela el «avance» de la actuación, que se inició en abril de este año con el fin de cerrar el anillo verde por esta zona de la ciudad con nuevas zonas ajardinadas que cubrirán más de 65.000 metros cuadrados gracias a una inversión de 1.863.258 euros que se ha financiado con aportaciones europeas.

La obra avanza a buen ritmo y ya se pueden contemplar las primeras huellas de lo que será el Parque de las Familias

Los movimientos de tierra, que ya se encontraban avanzados en la parte más cercana a Las Alquerías, se mantienen aún en la actualidad para terminar de conformar los diferentes espacios con que contará el parque.

Sendas

Sin embargo, la mayor novedad de las obras está en la plasmación de las sendas peatonales que se pondrán a disposición de los ciudadanos cuando se termine el parque. Las mismas pueden ya contemplarse a lo largo de buena parte de la parcela, aunque aún le restan para estar culminadas.

Mientras se avanza en esta línea, ya se está preparando todo lo necesario para que puedan instalarse en la zona las áreas de juegos infantiles que son uno de los grandes hitos del proyecto y el que le ha acabado por dar nombre al equipamiento. La idea es que el terreno quede listo para que, cuando llegue el momento, se puedan empezar a colocar los columpios y balancines anunciados por la regidora de Granada, Marifrán Carazo, en abril pasado.

La propuesta que se está desarrollando se apoya en una obra en dos fases. En la primera, que es la que está más avanzada, se prevé la plantación de unos 700 ejemplares arbóreos y la construcción de sendas peatonales y zonas de juego. La segunda, que afectará a la parcela que está más alejada de Las Alquerías, los árboles plantados serán unos 294, además de incorporar gradas escalonadas con las que se pretende mejorar la accesibilidad por parte de los vecinos a las instalaciones.