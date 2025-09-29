El comercio local languidece en Granada con la pérdida de casi 1.700 negocios en diez años

Dando un paseo por la Carrera del Darro faltan dedos de una mano para contar el número de persianas que están bajadas y con el ... cartel de 'Se alquila' pegado. Algo parecido ocurre en la Avenida de la Constitución. En Gran Vía hay espacios que llevan años cerrados. En las inmediaciones de los antiguos Multicines más de lo mismo. En Mesones, un par de franquicias avisan en la cristalera de que siguen atendiendo en otro punto de la ciudad. Cada vez hay menos opciones para comprar de forma física, mientras que todo está a un clic. «El comercio necesita un revulsivo». Así lo afirma la presidenta de la Federación Provincial de Comercio, María Castillo, que asegura que el sector está sufriendo un retroceso importante. Los datos lo confirman. Agosto cerró en Granada con 15.793 negocios, según los datos de afiliación a la Seguridad Social de autónomos. Es la peor cifra de la última década. Y además, si se miran los números mes a mes de 2025 se comprueba que cada uno ha sido peor que el anterior.

¿Qué está pasando? Castillo apunta a varias razones. Por un lado está la compra online y la apertura de centros comerciales. El Nevada fue una estocada. Eso hace que cada vez sea más complicado para el pequeño comercio subsistir. Por otro, la falta de relevo generacional. Los hijos de los propietarios de tiendas de toda la vida saben bien las dificultades a las que se han enfrentado sus progenitores para poder sacar adelante esos negocios y eso provoca que cuando llega el momento de coger el testigo, prefieran otro camino. La unión de todos estos factores hace que los números, vistos año a año, no dejen de empeorar. La radiografía habla por si sola. En agosto de 2016 había 17.465 comercios, eso son cerca de 1.700 más que el mes pasado. En enero de este año, había 243 más que ahora.

La situación no es exclusiva de Granada. Un informe de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) publicado hace unos días apunta que en el último año en todo el país 13.638 negocios han bajado la persiana, lo que significa que se han producido 37 cierres diarios. Andalucía es la segunda autonomía, sólo por detrás de Cataluña, donde más comercios han desaparecido.

Desde esta entidad indican a otro de los grandes problemas para mantener este tipo de empresa. Los elevados costes a los que tienen que hacer frente. La UATAE considera que se ha producido un incremento «desmedido» de los precios de los alquileres de locales y hacen referencia a las conclusiones que se extraen del Observatorio del Trabajo Autónomo de esta entidad en las que el 43% de los autónomos encuestados que pagan alquiler, reconocían destinar entre un 25% y un 50% de sus ingresos netos al pago de su local.

La misma sensación tiene la federación granadina. Su presidenta señala que, especialmente en el centro de la ciudad, el precio de rentar un local comercial es prácticamente «inasumible», eso hace que en muchas calles se vean cada vez más espacios cerrados. Algunos optan por trasladarse a otros puntos, dentro o fuera de la capital, con costes más bajos.

Basta darse un paseo por algunos puntos de la capital. Entre las sucursales bancarias que se cerraron y no han llegado a tener un segundo uso, locales que llevan ya años con el cartel de alquiler colgado y negocios que han echado el cierre, hay calles conde se cuentan por decenas las persianas bajadas. Camino de Ronda, Acera del Darro o Avenida de la Constitución son ejemplos de ello. También en calle Mesones han desaparecido tiendas en los últimos meses. Y luego están los negocios de toda la vida que dan paso a franquicias o negocios de hostelería con un enfoque cada vez más turístico.

A lo largo de este año todos los meses se han registrado bajadas en las cifras de afiliación de autónomos del comercio

La presidenta de la federación granadina del sector indica que cada vez es más difícil competir y sobrevivir, a no ser que se trate de un negocio muy especializado. Además, dice que la adaptación a las nuevas tecnologías no es tan sencilla, entre otras cosas, porque suponen un sobrecoste a unos pequeños empresarios que cada tienen que asumir facturas más altas. Sus márgenes son menores cada día y tienen que analizar muy bien si el precio de transformar su empresa en una en la que también haya venta online va a ser rentable.

En la serie histórica de afiliación a la Seguridad Social se puede ver que desde 2015 el número de cotizantes del RETA de un mes de agosto no ha dejado de bajar, con la única excepción de 2021, cuando se produjo una leve subida respecto al año anterior, coincidiendo con la salida de la pandemia. Pero es más, los datos del mes pasado son los peores registrados en un octavo mes del año desde 2009. La situación, claro está, no es buena.

La presidenta de la federación granadina considera que lo más importante es concienciar. «Una ciudad sin comercio es una ciudad fantasma», asegura. Recalca que es necesario que haya consciencia de que el comercio es un sector generador de empleo y dinamizador de la economía y que, además, forma parte de la identidad de un lugar. El negocio de cercanía, ese en el que conocen al cliente y sus gustos, agoniza mientras que las ciudades empiezan a parecerse cada vez más las unas a las otras.

Un centro histórico en el que cada día hay menos residentes y en el que la hostelería gana terreno al pequeño comercio va dejando una nueva imagen de Granada, como está ocurriendo en otros puntos. La situación, no obstante, no es exclusiva de la capital, se produce también en la provincia. Los números, de hecho, son provinciales.

Los empresarios del sector reclaman ayuda a las administraciones para frenar esta sangría, que no sólo afecta a los autónomos, sino también a todos los empleados por cuenta ajena que trabajan en estos negocios.