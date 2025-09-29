Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un local disponible en la calle Mesones. Pepe Marín

El comercio local languidece en Granada con la pérdida de casi 1.700 negocios en diez años

El Nevada, la venta online o la falta de relevo generacional, son algunas de las razones que esgrimen los comerciantes

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:07

Dando un paseo por la Carrera del Darro faltan dedos de una mano para contar el número de persianas que están bajadas y con el ... cartel de 'Se alquila' pegado. Algo parecido ocurre en la Avenida de la Constitución. En Gran Vía hay espacios que llevan años cerrados. En las inmediaciones de los antiguos Multicines más de lo mismo. En Mesones, un par de franquicias avisan en la cristalera de que siguen atendiendo en otro punto de la ciudad. Cada vez hay menos opciones para comprar de forma física, mientras que todo está a un clic. «El comercio necesita un revulsivo». Así lo afirma la presidenta de la Federación Provincial de Comercio, María Castillo, que asegura que el sector está sufriendo un retroceso importante. Los datos lo confirman. Agosto cerró en Granada con 15.793 negocios, según los datos de afiliación a la Seguridad Social de autónomos. Es la peor cifra de la última década. Y además, si se miran los números mes a mes de 2025 se comprueba que cada uno ha sido peor que el anterior.

