Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El vehículo que ha colisionado con el metro esta tarde en el Zaidín. IDEAL

Una colisión de un coche con el metro interrumpe la línea durante casi una hora entre el Zaidín y Armilla

El vehículo intentaba girar en la rotonda junto al Palacio de Deportes y ha colisionado con la cabecera del convoy sin que se hayan producido heridos

D. O.

Granada

Martes, 7 de octubre 2025, 23:02

Comenta

La línea de Metro de Granada se ha visto interrumpida en la tarde de este lunes sobre las 20.15 horas debido a un nueva colisión de un vehículo contra el convoy. Ha ocurrido en la rotonda junto a la Palacio de Deportes del Zaidín. El vehículo ha ido a girar y se ha estampado contra la cabecera del convoy que atravesaba en ese momento por la zona.

Según han informado desde Metropolitano Granada en redes sociales, la línea se ha visto interrumpida «por incidencia con ocupación de plataforma», por lo que se han establecidos «servicios parciales» entre Albolote y Armilla en el tramo de la avenida Andrés Segovia y el PTS. El servicio de la línea completa ha quedado restablecido una horas después.

Por fortuna, no ha habido que lamentar heridos ni daños materiales excesivos, aunque hasta el lugar se han desplazado servicios sanitarios por si era necesario atender a alguna persona.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet adelanta la llegada de las lluvias a Granada: los días que más va a llover
  2. 2 ¿Por qué había tanta Policía hoy en el centro de Granada?
  3. 3 Carrefour tira el precio de la garrafa de Hojiblanca: reta al Corte Inglés en aceite de oliva virgen extra
  4. 4

    Granada cuelga el cartel de completo con un congreso médico que traerá a más de 5.000 personas
  5. 5

    Indemnizan con 282.600 euros a los hijos de un hombre que falleció tras ser atropellado en Granada
  6. 6 La histórica cafetería del Zaidín que vendía su pan a Mercadona
  7. 7 Tres rutas otoñales para disfrutar en familia en Granada
  8. 8 La finca a diez minutos de Granada que sale a la venta por 2 millones de euros
  9. 9 Fallece Rafael Morales, uno de los padres del fútbol base en Granada
  10. 10 Los meteorólogos coinciden: llegan las lluvias a Granada y Aemet habla de calima

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Una colisión de un coche con el metro interrumpe la línea durante casi una hora entre el Zaidín y Armilla

Una colisión de un coche con el metro interrumpe la línea durante casi una hora entre el Zaidín y Armilla