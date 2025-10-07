Una colisión de un coche con el metro interrumpe la línea durante casi una hora entre el Zaidín y Armilla El vehículo intentaba girar en la rotonda junto al Palacio de Deportes y ha colisionado con la cabecera del convoy sin que se hayan producido heridos

El vehículo que ha colisionado con el metro esta tarde en el Zaidín.

D. O. Granada Martes, 7 de octubre 2025, 23:02 Comenta Compartir

La línea de Metro de Granada se ha visto interrumpida en la tarde de este lunes sobre las 20.15 horas debido a un nueva colisión de un vehículo contra el convoy. Ha ocurrido en la rotonda junto a la Palacio de Deportes del Zaidín. El vehículo ha ido a girar y se ha estampado contra la cabecera del convoy que atravesaba en ese momento por la zona.

Según han informado desde Metropolitano Granada en redes sociales, la línea se ha visto interrumpida «por incidencia con ocupación de plataforma», por lo que se han establecidos «servicios parciales» entre Albolote y Armilla en el tramo de la avenida Andrés Segovia y el PTS. El servicio de la línea completa ha quedado restablecido una horas después.

Por fortuna, no ha habido que lamentar heridos ni daños materiales excesivos, aunque hasta el lugar se han desplazado servicios sanitarios por si era necesario atender a alguna persona.