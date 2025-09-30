¿Mi coche debe llevar la etiqueta puesta en Granada? Las restricciones comienzan el 1 de octubre y con ellas las multas para los infractores

La movilidad de Granada cambia de forma trascendental este 1 de octubre. Desde este miércoles se activa oficialmente la zona de bajas emisiones y con ella la sanciones a todos los conductores que accedan a la misma sin permiso. El Ayuntamiento de Granada busca, de esta manera, reducir las emisiones y obedecer al Gobierno, que impone esta medida a todos los municipios mayores de 50.000 habitantes.

Una vez esté en marcha el nuevo sistema de control del tráfico en la ciudad, ¿debe el coche llevar la etiqueta puesta? La respuesta es clara: no. El control del cumplimiento de esta normativa se hace a través de una red de cámaras, no con agentes de policía físicos. Así que lo que se analizará es la matrícula. La pegatina no es ni obligatoria ni necesaria.

La zona afecta a todo el término municipal de Granada. Las únicas excepciones, por estar en zona limítrofe, son el Hospital del PTS y el de Vithas. En total, abarca una superficie de 23,55 kilómetros cuadrados.