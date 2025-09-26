La Citai anuncia la llegada de un centro de datos con una inversión de 1.000 millones de euros

Los empresarios que en 2004 pusieron la primera piedra del Parque Metropolitano Industrial y Tecnológico de Escúzar –rebautizado en 2022 como la Ciudad Industrial Tecnológica ... y Área de Innovación (Citai)– tenían claro que no querían construir un almacén de almacenes. Siempre se alejaron de la idea de un polígono industrial al uso y aspiraron a dar forma a un espacio singular que atrajera grandes proyectos empresariales que sumaran al futuro de Granada.

Dos décadas después, la Ciudad Industrial Tecnológica y Área de Innovación disfruta un presente que ha superado sus mejores expectativas y el futuro que, directamente, invita a soñar a lo grande. No solo porque en Escúzar crece ya el que será el mayor proyecto científico de España, el acelerador del proyecto internacional Ifmif Dones, capaz de transformar el futuro de Granada, sino porque la Citai sigue teniendo imán para atraer proyectos millonarios. Incluso milmillonarios.

La «noticia bomba» la ha anunciado este viernes el gerente de la Citai, Sergio González, ante los más de 250 invitados del tejido económico, empresarial, así como representantes institucionales que han asistido al acto de entrega de los premios del parque metropolitano. «Se va a construir en la Citai un centro de datos de última generación para Inteligencia Artificial con una inversión estimada de 1.000 millones de euros», ha asegurado.

La infraestructura se ubicará en una parcela de 100.000 mil metros cuadrados y requerirá una potencia eléctrica de 100 megawatios. «Para que os hagáis una idea, el consumo total actual de todas las empresas de Citai rondará los 25 Mw», ha apuntado González.

Una vez construido el centro de datos hospedará a un cliente con sus equipos de Inteligencia Artificial «que requerirá una inversión de 4.000 a 6.000 millones de euros adicionales dependiendo de los equipos».

Además de este proyecto de inversión astronómica, la Citai también avanza en proyectos más terrenales pero necesarios como un área de servicio. «Estará ubicada en el centro de la urbanización, junto a la rotonda principal de acceso y contará con gasolinera, restaurante y hotel, unos servicios muy demandados por las empresas», ha apuntado González.

Además, se ha congratulado de los avances del Ifmif-Dones, con la construcción del edificio principal que albergará el acelerador pendiente de ejecución con un presupuesto base de licitación de 174 millones de euros, según ha explicado. «Ya se han adjudicado, por importe de 9 millones de euros los servicios de soporte de ingeniería y, como ha dicho Ángel Ibarra, estamos deseando que empiecen a echar hormigón. Me sumo a ese deseo», ha concluido.