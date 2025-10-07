Cinco empresas optan a marcar la estrategia para el desarrollo del metro en la próxima década

Cinco empresas optan a dirigir la estrategia para el funcionamiento y ampliación del metro de Granada. La Junta de Andalucía ha recibido ya las ofertas ... de los interesados en redactar el plan director que definirá el margen de mejora del actual servicio y su extensión en los próximos diez años. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda invertirá más de medio millón de euros en este documento, que se elaborará durante doce meses, una vez que sea adjudicado.

«Este plan director es la apuesta más evidente del Gobierno de Juanma Moreno por la mejora y ampliación del metro de Granada más allá de las obras de la prolongación sur», ha declarado la consejera de Fomento, Rocío Díaz, que ha reivindicado el trabajo realizado hasta ahora, que ha permitido tener«un servicio de transporte en crecimiento, que gana en viajeros, en trenes y nuevas paradas y recorridos.

El análisis tendrá en cuenta no sólo la red existente o en construcción, sino también los estudios previos ya realizados en los últimos años para las ampliaciones centro y norte y las directrices marcadas por el Plan Metropolitano de Transportes de Granada. Este documento recogía hasta ocho corredores de altas prestaciones de transporte (Huétor Vega, La Zubia, Jun, Alhendín-Ogíjares, Peligros, Atarfe, Cenes de la Vega y Aeropuerto-Santa fe) que serán analizados en este Plan director.

La elaboración del futuro plan director tendrá una duración estimada de 12 meses una vez se formalice el contrato y su objetivo principal es adaptar la extensión de la red del metro de Granada al dinamismo del área metropolitana y que se haga en base a factores técnicos, funcionales, temporales y de rentabilidad social, económica y financiera.

Este documento analizará la red de metro en servicio para verificar su viabilidad y, en caso afirmativo, concretar y cuantificar las mejoras posibles. Así, elaborará un diagnóstico de la línea, proponiendo las actuaciones necesarias para garantizar el servicio y de mejora de los elementos que componen la red actual y futura del metro de Granada. Servirá de guía para el funcionamiento y la explotación de la red, con una vigencia de diez años, contemplando y secuenciando las posibles ampliaciones, incluyendo el análisis, la definición, valoración y programación de todas las actuaciones.

El documento incluirá, además del trabajo de modelización ya realizado en el Plan de Transporte Metropolitano, un estudio socioeconómico, funcional y ambiental, analizando la movilidad en el área metropolitana, diagnosticando la situación actual y detectando problemas, necesidades y retos. Para completar el diagnostico, se llevará a cabo un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) de la movilidad y del sistema de transporte actual en el área metropolitana de Granada.

El plan director concretará tanto la extensión como la red resultante en su conjunto, para verificar su viabilidad, y en su caso, concretar y cuantificar estas mejoras, para poder establecer y priorizar las actuaciones a realizar en la implantación del metropolitano en el área metropolitana de Granada.