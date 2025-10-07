Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
IDEAL

Cinco empresas optan a marcar la estrategia para el desarrollo del metro en la próxima década

El análisis tendrá en cuenta no sólo la red existente o en construcción, sino también los estudios previos ya realizados en los últimos años para las ampliaciones centro y norte

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Martes, 7 de octubre 2025, 23:42

Comenta

Cinco empresas optan a dirigir la estrategia para el funcionamiento y ampliación del metro de Granada. La Junta de Andalucía ha recibido ya las ofertas ... de los interesados en redactar el plan director que definirá el margen de mejora del actual servicio y su extensión en los próximos diez años. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda invertirá más de medio millón de euros en este documento, que se elaborará durante doce meses, una vez que sea adjudicado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour tira el precio de la garrafa de Hojiblanca: reta al Corte Inglés en aceite de oliva virgen extra
  2. 2 La histórica cafetería del Zaidín que vendía su pan a Mercadona
  3. 3 La finca a diez minutos de Granada que sale a la venta por 2 millones de euros
  4. 4 Fallece Rafael Morales, uno de los padres del fútbol base en Granada
  5. 5 El motivo por el que la campana de la Torre de la Vela de Granada está repicando este miércoles
  6. 6 Los meteorólogos coinciden: llegan las lluvias a Granada y Aemet habla de calima
  7. 7 La capital y el Área Metropolitana sientan las bases de su futuro conjunto
  8. 8 La pedida de mano de un jugador del Covirán Granada ante la Alhambra: «Dijo que sí»
  9. 9 La influencer de Almuñécar Solange Janssens correrá el Rally de Granada
  10. 10 La Policía Nacional celebra su Patrón arropada por los granadinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Cinco empresas optan a marcar la estrategia para el desarrollo del metro en la próxima década

Cinco empresas optan a marcar la estrategia para el desarrollo del metro en la próxima década