Un nuevo simulador del metro de Granada pondrá a los conductores en situaciones de nieve o accidentes La consejera Rodío Díaz ha precisado que los conductores de este nuevo servicio se formarán ya con esta herramienta y ha recordado que la ampliación Sur del metro llegará a los municipios de Churriana y de Las Gabias

Más de un centenar de conductores de metro aprenderán a conducir en el nuevo simulador que se ha instalado en las cocheras del metropolitano de Granada. La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha presentado este martes esta instalación que permitirá a los futuros trabajadores afrontar hasta 25 situaciones que pueden darse mientras circulan en el metro. Lluvia, nieve, averías o accidentes son algunas de las circunstancias que se simularán en esta cabina.

El presupuesto para implementar esta nueva herramienta ha ascendido a los 730.000 euros y está cofinanciado con fondos Next Generation, según ha indicado Díaz. La consejera ha precisado que desde enero los conductores se formarán con este simulador, lo que, además, servirá para ahorrar energía.

En la visita al simulador han estado presentes, además de la consejera de Fomento, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, Antonio Granados; la teniente de alcalde de Movilidad, Protección Ciudadana, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Fondos Next Generation del Ayuntamiento de Granada, Ana Agudo; el delegado territorial de Fomento en la provincia, Antonio Ayllón; y los directores gerentes de la Agencia Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA), José María Rivera, y de Operación del Metro de Granada (Avanza), Francisco Roldán.

La responsable del área de Fomento ha apuntado que ahora mismo solo está la línea 1 en funcionamiento, pero en cuanto se termine la línea 2 también se incorporará. En este sentido, ha precisado que los conductores de este nuevo servicio se formarán ya con esta herramienta y ha recordado que la ampliación Sur del metro llegará a los municipios de Churriana y de Las Gabias.

«Hacemos uso de las nuevas tecnologías para estar prevenidos y preparados ante cualquier anomalía», ha declarado Rocío Díaz, que ha insistido en que medidas como esta son las que hacen que «el servicio mejore y sea más seguro, cómodo y eficaz». Ha asegurado que esto es un paso más en el trabajo del Gobierno de la Junta de fomentar el uso del transporte público para contribuir a una movilidad más sostenible.

Realidad virtual y mandos reales

Hasta el momento se ha formado a cuatro instructores de la operadora Avanza, un responsable de mantenimiento y dos personas con formación básica, que asistirán a los conductores noveles y ofrecerán formación continuada de los que están en activo en la operación del Metro de Granada. Rocío Díaz ha señalado que a partir de enero se van a formar más de cien trabajadores en este simulador.

El simulador tiene un puesto de formación para el conductor, con la misma distribución y equipamiento que las cabinas de los trenes de las series Urbos 3 y Urbos 100 de CAF, que son los que componen la flota de 23 unidades del Metro, tras la reciente ampliación con ocho nuevos trenes. Esta sala incluye un puesto para el instructor y un espacio para que el resto de los alumnos puedan hacer el seguimiento de la actividad formativa. La tecnología desarrollada consiste en combinar la realidad virtual y mandos reales, que reproducen fielmente el trazado de la línea de metro y las condiciones de circulación, incluyendo todas las variantes climatológicas y de iluminación diurna y nocturna.

Gracias a los avances en la inteligencia artificial, el simulador de conducción ofrece la posibilidad de conducir en situaciones similares a la conducción real. Así, puede recrear múltiples averías e incidencias en el servicio, entrenando de esta forma la respuesta personal de los conductores, y permitiendo aplicar soluciones más seguras, eficaces y eficientes ante situaciones difíciles en el servicio.

Una de las grandes ventajas de este sofisticado sistema de entrenamiento será el ahorro de costes, ya que permite hacer maniobras en los trenes sin necesidad de concentrar todo el ciclo de adiestramiento de los conductores en la circulación real de trenes en la línea. Con ello, se minimiza el riesgo de deterioro de las instalaciones y genera también un importante ahorro de energía, mantenimiento, horas de formación en horario nocturno y otros inconvenientes de la formación en instalaciones y en tiempo real. A la renderización en 3D del trazado completo del Metro de Granada que contiene este simulador se sumará, en breve, la réplica virtual también del recorrido de la Prolongación Sur del Metro de Granada (Armilla-Churriana de la Venga-Las Gabias), ahora en obras.