Miles de granadinos claman por la libertad para Palestina y «el fin del genocidio»
Las banderas palestinas ondean en Gran Vía al grito de «Israel genocida»
Granada
Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:41
Miles de personas marchan por el centro de Granada en una manifestación a favor del pueblo palestino y contra el genocidio. La marcha, que se ... enmarca en la convocatoria de huelga general, ha salido pasadas las doce de la mañana de Triunfo y se dirige hacia la fuente de las Batallas.
Los manifestantes, entres los que hay un gran número de jóvenes estudiantes, claman por la libertad del pueblo palestino y exigen «una paz real». En las proclamas se han podido escuchar críticas al Gobierno central o a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En las pancartas exigen la ruptura total de relaciones con Israel o «el fin del genocidio y la colonización»
Las banderas palestinas ondean por Gran Vía al tiempo que se exigen soluciones y sanciones para Israel y claman por la libertad del pueblo palestino.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión