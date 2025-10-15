Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los manifestantes, entres los que hay un gran número de jóvenes estudiantes, claman por la libertad del pueblo palestino y exigen «una paz real». Pepe Marín

Miles de granadinos claman por la libertad para Palestina y «el fin del genocidio»

Las banderas palestinas ondean en Gran Vía al grito de «Israel genocida»

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:41

Comenta

Miles de personas marchan por el centro de Granada en una manifestación a favor del pueblo palestino y contra el genocidio. La marcha, que se ... enmarca en la convocatoria de huelga general, ha salido pasadas las doce de la mañana de Triunfo y se dirige hacia la fuente de las Batallas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mini apagón en Granada y el Cinturón metropolitano por un fallo en la subestación de Atarfe, con un trabajador herido
  2. 2 La huelga general deja en Granada cambio de horarios y servicios mínimos en autobuses y metro
  3. 3 Dimite Joaquín Camacho como alcalde de Loja
  4. 4

    Comienza la obra que trasladará la Diputación al Centro de Granada
  5. 5 A prisión el detenido por robar en cortijos de Montefrío y generar «alarma social»
  6. 6 Así será el nuevo restaurante del conocido chef Rafael Arroyo en el Gran Hotel Claridge de Granada
  7. 7 Roba una caja registradora con 1.300 euros tras agredir a un empleado de un supermercado del Zaidín
  8. 8 La casa histórica que se vende en el corazón del Realejo por 1,9 millones de euros
  9. 9

    La huelga general se siente poco en Granada, en una jornada que arranca con normalidad
  10. 10 El alcalde de La Malahá renuncia a su cargo por el «interés general» del municipio: Javier Ramírez asumirá el cargo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Miles de granadinos claman por la libertad para Palestina y «el fin del genocidio»

Miles de granadinos claman por la libertad para Palestina y «el fin del genocidio»