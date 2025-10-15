Miles de granadinos claman por la libertad para Palestina y «el fin del genocidio»

Miles de personas marchan por el centro de Granada en una manifestación a favor del pueblo palestino y contra el genocidio. La marcha, que se ... enmarca en la convocatoria de huelga general, ha salido pasadas las doce de la mañana de Triunfo y se dirige hacia la fuente de las Batallas.

Los manifestantes, entres los que hay un gran número de jóvenes estudiantes, claman por la libertad del pueblo palestino y exigen «una paz real». En las proclamas se han podido escuchar críticas al Gobierno central o a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En las pancartas exigen la ruptura total de relaciones con Israel o «el fin del genocidio y la colonización»

Las banderas palestinas ondean por Gran Vía al tiempo que se exigen soluciones y sanciones para Israel y claman por la libertad del pueblo palestino.