Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Servicios mínimos en el metro de Granada este miércoles por la huelga general Ariel C. Rojas

La huelga general se siente poco en Granada, en una jornada que arranca con normalidad

Hay prevista una manifestación a las 12.30 que saldrá del Triunfo

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Miércoles, 15 de octubre 2025, 09:05

Comenta

La jornada de huelga general arranca con normalidad en Granada. La ciudad vive este miércoles con el ritmo que cualquier día habitual. Con afluencia en ... calles y facultades y un transporte urbano que se está prestando con algo menos de frecuencia, pero sin incidencias reseñables.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mini apagón en Granada y el Cinturón metropolitano por un fallo en la subestación de Atarfe, con un trabajador herido
  2. 2 La huelga general deja en Granada cambio de horarios y servicios mínimos en autobuses y metro
  3. 3 Así será el nuevo restaurante del conocido chef Rafael Arroyo en el Gran Hotel Claridge de Granada
  4. 4 Roba una caja registradora con 1.300 euros tras agredir a un empleado de un supermercado del Zaidín
  5. 5

    Comienza la obra que trasladará la Diputación al Centro de Granada
  6. 6 A prisión el detenido por robar en cortijos de Montefrío y generar «alarma social»
  7. 7 La casa histórica que se vende en el corazón del Realejo por 1,9 millones de euros
  8. 8 El alcalde de La Malahá renuncia a su cargo por el «interés general» del municipio: Javier Ramírez asumirá el cargo
  9. 9 Tapa con barro sus matrículas para intentar burlar la ZBE de Granada
  10. 10 Llega a Granada una tienda de referencia para los motoristas con un local en Granaita

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La huelga general se siente poco en Granada, en una jornada que arranca con normalidad

La huelga general se siente poco en Granada, en una jornada que arranca con normalidad