La huelga general se siente poco en Granada, en una jornada que arranca con normalidad
Hay prevista una manifestación a las 12.30 que saldrá del Triunfo
Granada
Miércoles, 15 de octubre 2025, 09:05
La jornada de huelga general arranca con normalidad en Granada. La ciudad vive este miércoles con el ritmo que cualquier día habitual. Con afluencia en ... calles y facultades y un transporte urbano que se está prestando con algo menos de frecuencia, pero sin incidencias reseñables.
En la Facultad de Políticas sí que hay mucho menos movimiento del habitual y varias lonas cuelgan del hall central invitando al parón por Palestina. Algo similar ocurre en la de Trabajo Social. Pero, en general, la ciudad respira como cualquier otro día a primera hora de la mañana.
Hay que recordar que este miércoles estaba convocada una huelga general en todo el país en apoyo a Palestina. La Junta decretó ayer servicios mínimos en el transporte para garantizar el derecho a la huelga y también la movilidad de los granadinos.
Está prevista una manifestación a las 12.30 horas que arrancará en el Triunfo y culminará en la Fuente de las Batallas.
Junto al transporte, los servicios mínimos afectarán al servicio de emergencias 112; empresas de abastecimiento y saneamiento de aguas; recogida y tratamiento de residuos sólidos; personal laboral de la Junta en tareas de vigilancia y seguridad en centros de trabajo autonómicos, de atención a personas con discapacidad y a las personas mayores; centros de menores; centros de atención a drogodependientes; residencias; personal laboral de las corporaciones locales de Andalucía; colegios e institutos; empresas que prestan soporte informático y de telecomunicaciones y las empresas concesionarias de servicios de transporte interurbano y urbano.
