La huelga general se siente poco en Granada, en una jornada que arranca con normalidad

La jornada de huelga general arranca con normalidad en Granada. La ciudad vive este miércoles con el ritmo que cualquier día habitual. Con afluencia en ... calles y facultades y un transporte urbano que se está prestando con algo menos de frecuencia, pero sin incidencias reseñables.

En la Facultad de Políticas sí que hay mucho menos movimiento del habitual y varias lonas cuelgan del hall central invitando al parón por Palestina. Algo similar ocurre en la de Trabajo Social. Pero, en general, la ciudad respira como cualquier otro día a primera hora de la mañana.

Hay que recordar que este miércoles estaba convocada una huelga general en todo el país en apoyo a Palestina. La Junta decretó ayer servicios mínimos en el transporte para garantizar el derecho a la huelga y también la movilidad de los granadinos.

Ampliar Llamamiento estudiantil para asistir a la manifestación. Ariel C. Rojas

Está prevista una manifestación a las 12.30 horas que arrancará en el Triunfo y culminará en la Fuente de las Batallas.

Junto al transporte, los servicios mínimos afectarán al servicio de emergencias 112; empresas de abastecimiento y saneamiento de aguas; recogida y tratamiento de residuos sólidos; personal laboral de la Junta en tareas de vigilancia y seguridad en centros de trabajo autonómicos, de atención a personas con discapacidad y a las personas mayores; centros de menores; centros de atención a drogodependientes; residencias; personal laboral de las corporaciones locales de Andalucía; colegios e institutos; empresas que prestan soporte informático y de telecomunicaciones y las empresas concesionarias de servicios de transporte interurbano y urbano.