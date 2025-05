El Centro de Lenguas Modernas de la UGR, en vilo por la dificultad para que lleguen alumnos americanos

Este curso 2024-2025 969 estudiantes norteamericanos han cursado estudios en el Centro de Lenguas Modernas. Son la mitad de los estudiantes que hay en ... esta institución de la Universidad de Granada (UGR)y la segunda nacionalidad más numerosa, tras la española. Su presencia es uno de los principales sustentos de este centro, y ahora, un endurecimiento de los requisitos para que estos jóvenes vengan a estudiar a España pone en vilo sus cuentas.

El director del Centro de Lenguas Modernas, Francisco Ríos, explica que han sido los responsables de los programas que traen a estos alumnos a Granada los que han dado la voz de alarma. Los jóvenes tienen que acudir a los consulados españoles en Estados Unidos para pedir los visados que les permiten cursar sus estudios en nuestra ciudad y se han encontrado con escollos que no esperaban. Casi el 80% de los ingresos del Centro de Lenguas Modernas proviene de estudiantes foráneos y el 65% de estos extranjeros son norteamericanos. Eso supone que la mitad de los ingresos, más de dos millones de euros anuales, vendrían de sus matrículas.

Ríos asegura que perder a los estudiantes estadounidenses será una «hecatombe» para el centro. «Sería un problema importante, similar o incluso peor que en el de la época covid», aseguró.

Christine Kelly-Vereda gestiona uno de esos programas que trae a estudiantes de Estados Unidos a Granada., el Consortium for Advanced Studies Abroad. Explica que el cambio de requisitos ha pillado a pie cambiado a muchos alumnos y que hay «criterios dispares» según el consulado al que se dirigen. Precisó que, por ejemplo, se exige el pago previo de la matrícula cuando las tasas aún no están cobradas. También señala que a algunos se les ha reclamado una ampliación del seguro médico o se ha cambiado el tiempo de validez del pasaporte para poder viajar. «En cada consultado se hace una interpretación y se piden unos requisitos», indicó. Resaltó, asimismo, que esta situación no afecta sólo a los centros universitarios, sino a todos los servicios que utilizan estos estudiantes.

El 80% de los ingresos de esta institución provienen de las matrículas de estudiantes foráneos

El director del Centro de Lenguas Modernas indicó que les preocupa especialmente el segundo cuatrimestre del próximo curso. Señaló que los que muchos de los que llegarán en otoño ya habían gestionando su visado antes de que se produjeran los cambios de requisitos, por lo que no tendrán dificultades. Sin embargo, no sabe qué ocurrirá con los que quieran llegar en primavera, ni si esta situación se mantendrá de cara a siguientes cursos académicos.

El responsable del Centro dijo que este curso la cifra de estudiantes de lenguas extranjeras, es decir, los españoles, ha sido en torno a la mitad del alumnado del centro. Sin embargo, en lo que se refiere a ingresos, representan bastante menos, por el tipo de formaciones que hacen. En concreto, precisó que el pasado año las matrículas de estos estudiantes supusieron un 22% del total del dinero que ingresó en el centro.

En cuanto a la incidencia que podría tener en el resto de la Universidad de Granada, considera que será menor, porque la mayoría de los alumnos que llegan a través de convenios de intercambio con otros centros universitarios de origen.

Ríos resaltó, asimismo, que al margen de los ingresos que dejan en el centro de estudios de idiomas, también hay que tener en cuenta lo que significa para la ciudad la llegada de estos jóvenes para la ciudad en su conjunto. Lo que destinan a alojamiento, servicios, ocio... También hay que tener en cuenta el efecto positivo que tiene el hecho de que sean embajadores de nuestra ciudad cuando regresan a las de origen.

Sobre los motivos de estos cambios en los requisitos, este periódico hizo la consulta al Ministerio de Exteriores, del que por el momento no ha obtenido respuesta. La Universidad de Granada tampoco valoró la situación. Habrá que esperar a que arranque el curso para ver si se encuentra vías de solución.