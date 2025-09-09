Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Juanma Moreno en la inauguración este lunes del centro de talento y tecnología de Telefónica en Granada. Pepe Marín

El centro de Inteligencia Artificial de la Junta en el PTS estará listo en noviembre

El presidente de la Junta confirma que el ente que promoverá el uso de tecnologías disruptivas en la administración y la empresa se inaugurará en el plazo previsto

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:27

«Estamos trabajando por algo fundamental, la Andalucía tecnológica y Granada tiene un papel fundamental. Granada va a jugar un papel destacado en Inteligencia Artificial ... dentro de Andalucía y España, lo defendemos y lo asumimos con la inauguración del centro de Inteligencia Artificial en noviembre». El anuncio lo hacía este lunes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la inaguración del nuevo Centro de talento y Tecnología de Telefónica en Granada, confirmando que el centro de IA entrará en funcionamiento en noviembre, cumpliendo los plazos anunciados.

