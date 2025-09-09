El centro de Inteligencia Artificial de la Junta en el PTS estará listo en noviembre

«Estamos trabajando por algo fundamental, la Andalucía tecnológica y Granada tiene un papel fundamental. Granada va a jugar un papel destacado en Inteligencia Artificial ... dentro de Andalucía y España, lo defendemos y lo asumimos con la inauguración del centro de Inteligencia Artificial en noviembre». El anuncio lo hacía este lunes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la inaguración del nuevo Centro de talento y Tecnología de Telefónica en Granada, confirmando que el centro de IA entrará en funcionamiento en noviembre, cumpliendo los plazos anunciados.

El nuevo ente promoverá el uso de tecnologías disruptivas en sectores como la administración y la empresa con el objetivo de mejorar la vida de las personas. El espacio tendrá sede en el edificio que actualmente ocupa la Fundación PTS y es un proyecto pionero con el que la Junta quiere ratificar el papel de Granada como capital de la IA. El nuevo centro trabajará en cinco bloques diferentes que atenderán a los posibles usos de la IA en cada campo. Así, estará dedicado a la aplicación de esta tecnología en los ayuntamientos, en la propia administración autonómica, en el día a día de las personas, en las empresas (con especial atención a las pymes) y, además, promoverá la transferencia de conocimiento con la Universidad. Para ello, se va a crear un portal interno de uso participado que revisará experiencias y casos de éxito del uso e implantación de sistemas de Inteligencia Artificial en los servicios.

Imparable

Por otra parte, durante la inauguración del centro de Telefónica, Moreno reivindicaba que el pilar tecnológico y científico «es fundamental en la transformación de Andalucía y tiene que ser imparable». El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, lanzaba este claro este mensaje de reivindicación de la Andalucía tecnológica que requiere «que todos vayamos de la mano en este objetivo común» durante la inauguración del nuevo 'Centro de Talento y Tecnología' de Telefónica en Granada.

Moreno aprovechó su discurso en la inauguración del centro para anunciar que enviará al Parlamento andaluz el anteproyecto de ley para el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación en la comunidad autónoma de la mano de universidades y centros tecnológicos, una norma que se denominará Ley Activa.

«Tan importante es este objetivo que vamos a llevar al Parlamento de Andalucía el anteproyecto de ley para el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación de Andalucía, la ley que se va a llamar Ley Activa, que blindará el impulso de la innovación entre la Junta de Andalucía y las propias universidades y otros agentes de generación de conocimiento», explicó. «También creará alianzas para transformación de ese conocimiento de innovación de empresas y centros tecnológicos y cluster», aseveró el presidente a la par que ha asegurado que, en paralelo, se va a proseguir un trabajo de ampliación de las titulaciones «en cada una de las universidades» andaluzas, lo cual «hace ya más de 14 años que no se hacía».

«Innovar no es ningún capricho sino una necesidad de todas las sociedades, de las sociedades que son vivas, que son dinámicas, que quieren ir a más, como es el caso de Andalucía», ha subrayado también el presidente de la Junta, que apostó además por dar continuidad a la estrategia andaluza de ciberseguridad, «que fue pionera y está dando muy buenos resultados».