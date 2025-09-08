Telefónica inaugura un centro de ciberseguridad en Granada

La antigua sede de Telefónica en el Zaidín, en la calle Andrés Segovia, se ha convertido en el nuevo Centro de Talento y Tecnología de ... la multinacional de comunicaciones en Granada, «un espacio concebido para impulsar la innovación, el desarrollo tecnológico y el talento de la ciudad».

El despliegue de representantes institucionales y de la propia compañía al más alto nivel ha dejado claro que la inauguración del centro, que estará especializado en monitorizar la seguridad de los clientes y en el desarrollo de una unidad centrada en la prestación de servicios relacionados con las tecnologías de Microsoft, supone un hito tanto para Granada como la compañía. Han inaugurado el centro el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el consejero delegado de Telefónica Global, Emilio Gayo.

Moreno ha estado acompañado, además, por cuatro de sus consejeros, el de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz; el de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Villamandos, la consejera de Fomento Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, y el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela. Por parte de Telefónica, han estado presentes el presidente de Telefónica España, Borja Ochoa; la COO España, Hispam, Brasil y EEUU de Telefónica Tech, María Jesús Almazor, y el director del Territorio Sur, Joaquín Segovia. El despliegue de representantes granadinos ha incluido también al presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez, delegados de la Junta y el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado.

Inauguración de las instalaciones del nuevo referente en ciberseguridad con sede en Granada P. Marín

El presidente de la Junta ha destacado que Telefónica ha sido y es uno de los nombres propios que han acompañado al progreso y a la modernización en nuestro país y este centro es un nuevo hito en esa evolución».

En el centro trabajan ya más de un centenar de profesionales cualificados de Andalucía, «entre ellos recién titulados», ha apuntado Moreno. «Por lo tanto implica un compromiso con Andalucía, vínculo con el mundo académico y en definitiva sumar a este ecosistema digital que día a día se está consolidando en Andalucía. De camino hacia el futuro, lo público y lo privado tienen que ir de la mano», ha señalado.

Por su parte el consejero delegado de Telefónica ha destacado que la elección de Granada para acoger el centro de talento y tecnología es una apuesta por el talento local y su capacidad de atraerlo. «Granada reúne las condiciones para ser un referente en innovación digital, gracias a su universidad, instituciones y empresas. Con este proyecto queremos reforzar el ecosistema tecnológico y situar a Andalucía a la vanguardia, impulsando crecimiento, colaboración y progreso».

También la alcaldesa de la ciudad ha incidido en que la inauguración de este centro de talento y tecnología es una demostración clara de que «Granada se ha convertido en un polo de referencia para la innovación, la digitalización y la inteligencia artificial, no solo en Andalucía sino en toda España y en el ámbito internacional».

Expertos desde Colombia

Ochoa ha señalado que «este hub aspira a ser un referente internacional de ciberseguridad. Más de un centenar de profesionales de Telefónica Tech y Telefónica España ofrecerán desde aquí soluciones avanzadas para clientes de todo el mundo, lo que hará que Granada se sitúe «en el mapa de la innovación digital». «Confiamos en el talento local y en el potencial de Andalucía para liderar el desarrollo tecnológico en sectores estratégicos».

De los 100 profesionales, el centro cuenta con recién titulados de nueva incoporración, a los que la compañía está formando para que puedan certificarse en las tecnologías cloud y en de ciberseguridad más avanzadas del mercado. Como apoyo, han llegado 30 expertos procedentes del Centro de Operaciones Digitales (DOC) que la compañía tiene en Colombia. El servicio estará disponible las 24 horas todos los días de la semana.