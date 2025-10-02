La cena de Los Javis en un nuevo restaurante de autor de Granada El chef José Pablo Frías del restaurante Mimar recibió la visita de Javier Calvo y Javier Ambrossi, que pasan unos días de rodaje en la ciudad de la Alhambra

Pepe Moreno Granada Jueves, 2 de octubre 2025, 18:03 | Actualizado 18:11h.

Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos popularmente como Los Javis, decidieron este lunes salir a cenar por Granada, ya que pasan unos días inmersos en el rodaje de su nueva película 'La bola negra'. Un 'film' nspirado en distintos acontecimientos en la ciudad de la Alhambra en el año 1932. Y la elección de estos artistas fue de primer nivel. Un restaurante que ha abierto hace pocos meses, pero que tiene una cocina de autor de categoría.

El chef José Pablo Frías es la cara visible del restaurante Mimar, quien cuenta a IDEAL cómo recibió a los actores/directores de cine. «Recibimos una llamada para hacer una reserva, al leer sus nombres, los reconocimos rápidamente», reconoce. «Vinieron el lunes por la noche y, desde el primer momento, fueron muy cercanos, agradables y educados».

Mimar, ubicado en Arabial, 112, tiene una propuesta nikkei, muy diferente y original, que encantó a Javier Calvo y Javier Ambrossi. «Tomaron un surtido de sashimi con cortes de distintos pescados como ventresca de atún rojo de Almadraba, pez limón o salmón, entre otros. También probaron los edamames salteados con soja y chile o el tartar de atún rojo de Almadraba», confiesa Frías.

Este restaurante abiró hace diez meses y desde el primer momento ha apostado por una cocina de autor, con un producto de calidad y unos platos de primer nivel. A pesar de su corta edad en una ciudad tan difícil como Granada, Mimar ha deleitado al público gastronómico. «Estamos muy contentos por la acogida desde que abrimos. Pero, que vengan dos celebridades como son Javier Calvo y Javier Ambrossi a nuestro restaurante es un gran reconocimeinto a nuestro trabajo. Nos da mucha alegría».

Algo que no es casualidad, porque en Mimar tratan de cocinar con mimo, destacar el producto en las elaboraciones y ofrecer un trato especial a sus clientes.