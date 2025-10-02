Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Los Javis en pleno rodaje. Pepe Marín
Rodaje de Los Javis en Granada

Dentro de 'La bola negra', una máquina del tiempo en Santa Ana

230 extras granadinos gritan «¡viva la República!» durante una revuelta en 1932

José E. Cabrero

José E. Cabrero

Granada

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:19

Comenta

Decía el doctor Emmett Brown que si vas a viajar al pasado, mejor hacer lo con estilo. A falta de un Delorean, Javier Calvo y Javier Ambrossi, Los Javis, han convertido Santa Ana en su particular máquina del tiempo. La plaza, en pleno corazón de la ciudad, se ha transformado por completo para llevarnos a la Granada de 1932, una Granada encendida y a punto de explotar que, pocos años después, llorará el asesinato de Federico García Lorca al comienzo de la Guerra Civil. La Granada de 'La bola negra'.

El viaje lleva una tripulación enorme: 230 extras granadinos, todos vestidos de época a las mil maravillas, dispuestos a gritar por «¡viva Granada libre! ¡Viva la República!». La expectación, se pueden figurar, es enorme en los alrededores de Plaza Nueva y en la Carrera del Darro, donde cientos de personas intentaban asomarse a lo que sucedía dentro.

¿Y qué hay dentro? Un auténtico viaje en el tiempo: coches ardiendo, banderas republicanas al aire, humo, gritos… y, entre medias, Los Javis coordinándolo todo. Un despliegue impresionante en el que, sin embargo, no participa Penélope Cruz ni ninguna de las estrellas de la película: Pénelo Guitarricadelafuente (que debuta en el cine), Miguel Bernardeau ('Querer', 'Élite'), Carlos González ('La vida breve') o Lola Dueñas ('La Mesías').

El rodaje de 'La bola negra' en Santa Ana estará hasta mediados de tarde. Después, grabarán por el Albaicín y otros puntos de la ciudad.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere en Castell tras precipitarse al vacío por intentar salir del piso con sábanas anudadas
  2. 2

    El parking de Granada que tiene una salida con restricciones de la ZBE y otra libre
  3. 3 La primera jornada de la zona de bajas emisiones transcurre sin incidentes ni retenciones importantes
  4. 4 Cambio histórico en la Semana Santa de Granada: el Cristo de la Misericordia original saldrá cada Jueves Santo
  5. 5 Rescata una colmena con unas 100.000 abejas en un edificio de Granada
  6. 6 La Junta saca a subasta cuatro parcelas y dos edificios en Granada
  7. 7

    Así serán las sanciones en Granada en los primeros días de la zona de bajas emisiones
  8. 8 Así será la intervención integral que transformará el corazón del Realejo
  9. 9 Identifican en Granada los vegetales que ayudan a combatir la disfunción eréctil
  10. 10

    El informe de Cervantes descarta el vial por seguridad y aclara el protocolo de retirada del amianto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Dentro de 'La bola negra', una máquina del tiempo en Santa Ana

Dentro de &#039;La bola negra&#039;, una máquina del tiempo en Santa Ana