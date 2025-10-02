Dentro de 'La bola negra', una máquina del tiempo en Santa Ana

José E. Cabrero Granada Jueves, 2 de octubre 2025, 13:19 Comenta Compartir

Decía el doctor Emmett Brown que si vas a viajar al pasado, mejor hacer lo con estilo. A falta de un Delorean, Javier Calvo y Javier Ambrossi, Los Javis, han convertido Santa Ana en su particular máquina del tiempo. La plaza, en pleno corazón de la ciudad, se ha transformado por completo para llevarnos a la Granada de 1932, una Granada encendida y a punto de explotar que, pocos años después, llorará el asesinato de Federico García Lorca al comienzo de la Guerra Civil. La Granada de 'La bola negra'.

El viaje lleva una tripulación enorme: 230 extras granadinos, todos vestidos de época a las mil maravillas, dispuestos a gritar por «¡viva Granada libre! ¡Viva la República!». La expectación, se pueden figurar, es enorme en los alrededores de Plaza Nueva y en la Carrera del Darro, donde cientos de personas intentaban asomarse a lo que sucedía dentro.

¿Y qué hay dentro? Un auténtico viaje en el tiempo: coches ardiendo, banderas republicanas al aire, humo, gritos… y, entre medias, Los Javis coordinándolo todo. Un despliegue impresionante en el que, sin embargo, no participa Penélope Cruz ni ninguna de las estrellas de la película: Pénelo Guitarricadelafuente (que debuta en el cine), Miguel Bernardeau ('Querer', 'Élite'), Carlos González ('La vida breve') o Lola Dueñas ('La Mesías').

El rodaje de 'La bola negra' en Santa Ana estará hasta mediados de tarde. Después, grabarán por el Albaicín y otros puntos de la ciudad.