Los Javis transforman Granada para rodar una escena histórica Este jueves filmarán una gran escena en la Plaza de Santa Ana ante la expectación de vecinos y turistas

José E. Cabrero Granada Jueves, 2 de octubre 2025, 11:33

La iglesia de Santa Ana observa extrañada lo que sucede a ras del suelo. Ella es, de todos los presentes, la única que recuerda cómo era aquello hace casi un siglo, en 1932. La única que estuvo allí. Abajo, varias decenas de personas se mueven sin parar, como hormigas después del almuerzo. Cámaras, grúas, foquistas, maquillaje, producción... Los equipos están a pleno rendimiento para que todo esté listo cuando los directores, Javier Calvo y Javier Ambrossi -Los Javis-, pidan claqueta. Es jueves 2 de octubre y hoy, en Granada, se rueda 'La bola negra'.

El set de rodaje está protegido, cubierto por unas lonas que dibujan una frontera entre realidad y ficción. Fuera, vecinos y turistas se agolpan con una curiosidad comprensible. «¿Qué pasa aquí?», preguntan. «Una película. Van a grabar una película», les responden. «¿Y quién sale?». «Dicen que Penélope Cruz». «¡Dios mío! ¿Está aquí Penélope? ¡PENÉLOPE! ¡Sal, Penélope!». Pese a los gritos divertidos, Penélope no sale. De hecho, nadie sabe si realmente está aquí. La actriz es una de las intérpretes del film pero, por el momento, es una incógnita si rodará en Granada o no. Sea como sea, todo el mundo alza la vista por si la ven a ella o a Guitarricadelafuente (que debuta en el cine), Miguel Bernardeau ('Querer', 'Élite'), Carlos González ('La vida breve') o Lola Dueñas ('La Mesías').

El miércoles, el rodaje arrancó en el Carmen de los Mártires para luego recorrer otros escenarios por el Albaicín. De hecho, el equipo de localizaciones terminó bien tarde,de madrugada, de preparar algunos espacios que están por venir. Sin embargo, todo apunta a que la escena más ambiciosa y complicada de estos días en Granada será la de Santa Ana.

Ampliar Escenario en Plaza Nueva. Pepe Marín

Antes de comenzar a grabar, un centenar de extras -vecinos y agentes de policía- vestidos de la época esperaban su turno en la Cuesta de Gomérez. Cerca, hay caballos y coches antiguos. El espectáculo está a punto de comenzar.

Tres épocas

'La bola negra' es la primera película de Suma Content Films, la productora fundada por Javier Ambrossi y Javier Calvo. El film contará las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. «Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca».

Los Javis están en pleno rodaje, que durará un total de 12 semanas. Las grabaciones comenzaron a principios de septiembre en Burgos y, tras Granada, seguirán su periplo dentro y fuera de nuestro país. En Granada, el equipo ha sumado mucho talento local delante y detrás de las cámaras: actores, equipo artístico, producción, ayudantes de dirección, vestuario, localizaciones... Muchos de ellos, miembros de la Asociación de Técnicos Audiovisuales de Granada (Ateca), que año tras año empuja una industria que, poco a poco, crece con paso firme.