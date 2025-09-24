El castillo de todos los granadinos La Diputación organiza una gala de estreno de la fortaleza de La Calahorra, como «joya única» de la provincia, al fin en manos de los vecinos de la provincia

Laura Ubago Granada Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:17 Comenta Compartir

Los granadinos (todos los de la provincia) tienen ya un castillo, situado en una colina en la comarca del Marquesado, a 15 minutos de la ciudad de Guadix. A partir de este viernes ya podrán visitarlo y conocer los entresijos de esta fortaleza que hasta este mes de julio ha estado en menos privadas. De la familia Arteaga ha pasado a ser de la Diputación por obra y gracia de 6,5 millones de euros. De ser un espacio altivo, encumbrado en su atalaya, ha pasado a ser un centro histórico, patrimonial y cultural que acogerá exposiciones, conciertos y que recreará sus días como escenario de cine.

Una gala con aires caballerescos, con representación de las instituciones de la provincia, ha servido de estreno oficial del castillo. Las visitas ciudadas comenzarán este viernes a las 10 de la mañana y estarán guiadas para poderle poner historia a las paredes y techos.

El presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, acompañado por todo su equipo, celebró este día como algo más que histórico: como un sueño que parecía imposible y que ya, al fin, era algo tangible. «El castillo de La Calahorra ha pasado a ser propiedad de todos los granadinos. Es uno de los grandes objetivos de este gobierno provincial: recuperar, proteger y poner en valor el patrimonio», dijo Rodríguez ante un auditorio conquistado por la belleza del castillo.

Según relató el presidente de la Diputación hubo quien pensó que adquirir la fortaleza, que tiene ya más de 500 años, era un imposible. Que después de tanto tiempo no llegaría a ser un espacio público. «Algunos decían que era una meta demasiado ambiciosa en la que ya fracasaron, no hace mucho, otras administraciones», recalcó el representante de la provincia, que añadió que la institución provincial tiene el compromiso de que cada mes, los granadinos y visitantes puedan disfrutar de una actividad cultural y social «de primer orden» como es la visita de la fortaleza.

Rodríguez avanzó que el castillo será escenario de exposiciones, de música, de cine, e incluso de gastronomía y que ya le ha trasladado al director del Festival Internacional de Música y Danza de Granada una invitación para que la próxima edición incluya a La Calahorra como escenario de su programación.

«Granada abre las puertas a una joya arquitectónica única. Un patrimonio que no es solo historia: es presente y, sobre todo, es futuro. El castillo de La Calahorra será desde hoy protagonista del desarrollo turístico, cultural y económico de toda la comarca de Guadix y también de la provincia de Granada. Será nuevo atractivo, una nueva puerta de entrada para descubrir y vivir esta gran provincia», manifestó Francis Rodríguez.

Antes de este acto, los visitantes recorrieron el castillo y conocieron los detalles más preciados tanto del patio como de las tres salas que estarán abiertas, en principio, en el tour que comienza a rodar este viernes.