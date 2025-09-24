Agotadas las entradas del castillo de La Calahorra en su primer fin de semana abierto al público Las visitas guiadas arrancarán este viernes sin huecos disponibles hasta el próximo 3 de octubre

Sara Bárcena Hernández Granada Miércoles, 24 de septiembre 2025, 15:15 Comenta Compartir

El castillo de La Calahorra celebrará su apertura al público con todas las entradas agotadas. La primera visita está prevista este viernes a las diez de la mañana y ya no quedan opciones disponibles ni en este turno ni en lo que resta de fin de semana. Una inauguración redonda para el que sueña con consolidarse como un atractivo turístico más de la provincia de Granada.

Todavía ni siquiera se ha llevado a cabo la rehabilitación prevista por la Diputación Provincial de Granada, propietaria del mismo desde el pasado mes de abril, que llegará en una segunda fase. El interés por esta obra del renacimiento italiano —data del año 1509— ha quedado patente. Los granadinos y visitantes que quieran apuntarse tendrán que esperar hasta el próximo viernes 3 de octubre.

«Lo hemos hecho en tiempo récord dentro de como están marcados administrativamente hablando. A finales de julio, se formalizó la compra y este mes de septiembre, tal y como nos comprometimos, hemos abierto las puertas», ha celebrado el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez. Así, según él, queda compobado que «los granadinos y muchos visitantes de otros puntos tenían un interés por conocer y disfrutar de una joya arquitectónica que es todo un atractivo».

En este tour, que se realiza en grupos de hasta 30 personas, conocerán las entrañas del castillo, como los sótanos, donde se conservan los calabozos de los presos moriscos que se trasladaban a la cancillería granadina. Las entradas se pueden reservar en esta página web y, por el momento, el calendario está abierto hasta el 30 de noviembre.