El castillo de La Calahorra será sede del Festival de Música y Danza

El castillo de La Calahorra, propiedad de Diputación desde el pasado verano, será sede del Festival de Música y Danza de Granada, evento de espectáculos ... de relevancia internacional que llegará de esta forma al norte de la provincia.

Esta novedad forma parte de las que ofrece el presupuesto de Diputación para 2026. La institución provincial invertirá 350.000 euros en llevar estos actos culturales de primer nivel al castillo de la comarca del Zenete.

Cuando se adquirió la fortaleza, el presidente ya anunció que quería organizar en él exposiciones y conciertos de relevancia. De esta forma, con este acuerdo al que se ha llegado con el Festival, el castillo de La Calahorra será escenario de la música y la danza y moverá así público para este punto de la provincia.

Acuerdo consolidado

En el presupuesto de Diputación, el área de Cultura crecerá en un millón y medio de euros y permitirá poner en marcha nuevos programas de apoyo a artistas locales y emergentes, dotados con medio millón de euros, además de consolidar la colaboración con el Festival Internacional de Música y Danza, que incorporará el castillo de La Calahorra como sede en 2026. La Diputación de Granada compró el inmueble, que había estado durante más de 500 años en manos privadas, por 6,5 millones de euros en julio de este año.

El Festival de Música y Danza de Granada ha celebrado en 2025 su 75 edición, por lo que se considera el más importante y longevo de España, siendo un único y de referencia en el panorama europeo.