Diputación presenta su «presupuesto de las personas» de 418 millones de euros

El presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, ha presentado este martes el que ha llamado el «presupuesto de las personas», centrado en políticas sociales, el ... cuidado de los pueblos que pierden población o en servicios novedosos como la gestión de los residuos de manera provincial.

Francis Rodríguez ha resaltado cómo estos presupuestos, de más de 418 millones de euros, servirán para impulsar la provincia con acciones novedosas. Entre estas novedades está una alianza con el Palacio de Congresos de Granada y el acercamiento del Parque de las Ciencias a los municipios.

Sin dejar atrás las grandes inversiones, las cuentas provinciales estarán centradas en «mejorar la vida de los vecinos» con ayudas por ejemplo para los negocios de los municipios a los que les cueste encontrar relevo generacional.

Las cuentas, que no tienen deuda, comenzarán a funcionar el 1 de enero. Estas contemplarán, por ejemplo, el aumento del patrimonio provincial, para el que se han reservado tres millones de euros con el objetivo de adquirir inmuebles emblemáticos en las diferentes comarcas.

Entre los proyectos, destaca la nueva residencia Senior Tropical de Almuñécar o la recuperación del antiguo complejo Bueno Crespo en Ogíjares

La inversión provincial avanzará de manera notable en los proyectos estratégicos que transformarán la provincia durante los próximos años, que ya están iniciados y que este próximo año recibirán un impulso decisivo. Entre ellos, destaca la nueva residencia Senior Tropical de Almuñécar, ya demolida y cuya obra comenzará en 2026; la recuperación del antiguo complejo Bueno Crespo en Ogíjares, que se convertirá en un vivero de empresas gracias a una inversión de 3,3 millones; el inicio de la Senda del Litoral, con 2,7 millones para la fase 1 y 2 en los municipios de Almuñécar y Motril-Salobreña, respectivamente; o los avances previstos para la creación del mayor parque del Área Metropolitana en los terrenos de la Base Aérea en Colonia Dávila.

La seguridad y las emergencias experimentan también un refuerzo histórico. La plantilla de bomberos, que ha pasado de 97 efectivos en 2023 a 143 en 2025, volverá a crecer el próximo año con nuevas convocatorias, así como la Agencia Provincial de Extinción de Incendios, que amplía su presupuesto, duplicando los recursos públicos en los dos últimos años de 6.15M a 11.8 millones de euros en este próximo ejercicio. Como novedad, se pondrá en marcha el nuevo Servicio Provincial de Protección Civil complementando el Centro de Coordinación de Emergencias activado este mismo año, con una partida que supera los 700 mil euros.

Servicio veterinario provincial

El bienestar animal seguirá ganando protagonismo en el presupuesto con un millón de euros gracias a la implantación de un nuevo servicio veterinario provincial en colaboración con el Colegio de Veterinarios destinado a municipios que no cuentan con este recurso, junto a nuevas inversiones en el centro de protección animal de larga estancia y para la recogida y alojamiento de animales abandonados En paralelo, Medio Ambiente incorporará un millón de euros para apoyar a las comunidades de regantes, 2,4 millones para la puesta en marcha del nuevo servicio provincial de recogida de residuos y 4,5 millones para nuevas mejoras en la Ecocentral, una instalación de tratamiento referente en España.

Rodríguez ha señalado que todas estas actuaciones se sostienen sobre un hecho fundamental: «Por primera vez en décadas, la Diputación presenta un presupuesto con deuda cero, un logro que nos permite crecer sin hipotecar el futuro y que consolida un modelo de gestión responsable, estable y orientado a los servicios públicos y la creación de empleo» a través de diferentes delegaciones y alianzas con el tejido empresarial y asociativo de la provincia. «En 2026 destinaremos cada euro a las políticas que transforman la vida de la gente; por eso este será, más que nunca, el presupuesto de las personas», ha concluido Rodríguez.