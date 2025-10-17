Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Restaurante en el centro de Granada afectado por el incendio.

Restaurante en el centro de Granada afectado por el incendio. IDEAL

«La calle se llenó de humo en un momento y se metío en las casas»

Cinco personas resultan intoxicadas por un incendio en un restaurante del centro de Granada

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Viernes, 17 de octubre 2025, 19:48

Las calles cercanas a la Plaza Gamboa y a la calle Escudo del Carmen todavía olían por la mañana a quemado. El suelo estaba lleno ... de agua negra, consecuencia de los trabajos de extinción, y muchas ventanas de vecinos de la zona se encontraban abiertas con el propósito airear los pisos. El motivo es el incendio que se originó este jueves por la noche en un restaurante ubicado a las espaldas del Ayuntamiento de Granada. El local se encuentra precintado por Bomberos de Granada, ya que las llamas y el humo lo han dejado inutilizado por el momento.

