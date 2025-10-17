«La calle se llenó de humo en un momento y se metío en las casas»

Las calles cercanas a la Plaza Gamboa y a la calle Escudo del Carmen todavía olían por la mañana a quemado. El suelo estaba lleno ... de agua negra, consecuencia de los trabajos de extinción, y muchas ventanas de vecinos de la zona se encontraban abiertas con el propósito airear los pisos. El motivo es el incendio que se originó este jueves por la noche en un restaurante ubicado a las espaldas del Ayuntamiento de Granada. El local se encuentra precintado por Bomberos de Granada, ya que las llamas y el humo lo han dejado inutilizado por el momento.

MÁS INFORMACIÓN Cinco personas intoxicadas por un incendio en un restaurante del centro de Granada

«La calle se llenó de humo en un momento y se empezó a meter en las casas», cuenta a IDEAL una vecina de avanzada edad con un piso próximo al edificio en el que se encuentra este negocio de hostelería. Un bloque en el que cinco personas han tenido que ser atendidas por los servicios sanitarios debido al humo respirado. Se trata de un hombre de 42 años y de cuatro mujeres de 40, 56, 72 y 80 años de edad. Todos fueron evacuados por los equipos médicos al hospital Virgen de las Nieves. La Policía Local confirmó que estas personas eran vecinos del bloque en el que se ubica el restaurante y a cuyos pisos llegó el humo.

Inmediatamente acudieron Bomberos de Granada, antes de la medianoche, junto con los servicios sanitarios, Policía Nacional y Policía Local. A su llegada, los sanitarios comprobaron que había cinco personas afectadas por inhalación de humo. Tras ser atendidos en primera instancia en el mismo lugar de los hechos, fueron trasladados al Hospital Virgen de las Nieves de Granada.

El siniestro se originó en la cocina del restaurante ubicado entre la Plaza Gamboa y la calle Escudo del Carmen. Fue sobre las 23.15 horas del jueves cuando el servicio de emergencias 112 Andalucía recibió varios avisos por un local del que salía mucho humo. Un humo que acabó afectando y mandando al hospital a cinco personas.