Tráfico en la circunvalación al mediodía de este viernes Ideal

La caída de unas planchas de aislante provoca un atasco kilométrico en la Circunvalación

Los problemas de circulación en un día como el viernes, donde al mediodía se concentra una gran afluencia de coches, se ven multiplicados con este incidente

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Viernes, 17 de octubre 2025, 14:18

Un incidente de tráfico está condicionando de manera importante la criculación en la circunvalación de Granada. La caída de unas planchas de aislante de vivienda en la calzada están complicando el tránsito en la GR-30.

El servicio de emergencias 112 ha recibido varios avisos sobre las 1.20 horas de este viernes tras caer restos de estas planchas en los tres carriles de la circunvalación entre las salidas de Recogidas y Armilla en sentido Motril. Inmediatamente, se ha activado a la Guardia Civil de Tráfico y a mantenimiento de carreteras.

La gran afluencia de vehículos en la arteria principal de entrada y salida de la ciudad, el viernes, día especialmente denso en cuanto a tráfico se refiere, y la hora han hecho que este incidente multiplique los problemas de circulación.

Los atascos se prolongan a lo largo de varios kilómetros, entre la salida de Armilla y la del Polígono Industrial de Asegra, en Peligros.

