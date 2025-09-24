Cae un piso de Granada lleno de marihuana y la Policía Local detiene a cinco personas mientras cortaban las plantas
La vivienda estaba dedicada únicamente a la explotación de este tipo de droga
Granada
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 17:10
Importante operación contra las drogas la que ha llevado a cabo la Policía Local de Granada. Los agentes han detenido en la mañana de este miércoles a cinco personas y han desmantelado un cultivo con 371 plantas de marihuana en un piso de la capital.
La vivienda, dedicada únicamente a la explotación de este tipo de droga, estaba inhabitada, si bien la Policía ha logrado detener a cinco personas como presuntos responsables de esta plantación de marihuana, que ha arrojado un peso total de 46,5 kilos.
Los agentes han sorprendido a los cinco detenidos cuando estaban cortando las plantas para su venta en el mercado ilícito en esta vivienda, situada en la calle Molino Nuevo según confirman fuentes ajenas a la investigación.
