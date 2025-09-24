Cae un piso de Granada lleno de marihuana y la Policía Local detiene a cinco personas mientras cortaban las plantas La vivienda estaba dedicada únicamente a la explotación de este tipo de droga

Carlos Balboa Granada Miércoles, 24 de septiembre 2025, 17:10 | Actualizado 17:27h. Comenta Compartir

Importante operación contra las drogas la que ha llevado a cabo la Policía Local de Granada. Los agentes han detenido en la mañana de este miércoles a cinco personas y han desmantelado un cultivo con 371 plantas de marihuana en un piso de la capital.

MÁS INFORMACIÓN Detenido un joven de 18 años por el apuñalamiento de otro de 19 en La Gabias

La vivienda, dedicada únicamente a la explotación de este tipo de droga, estaba inhabitada, si bien la Policía ha logrado detener a cinco personas como presuntos responsables de esta plantación de marihuana, que ha arrojado un peso total de 46,5 kilos.

Los agentes han sorprendido a los cinco detenidos cuando estaban cortando las plantas para su venta en el mercado ilícito en esta vivienda, situada en la calle Molino Nuevo según confirman fuentes ajenas a la investigación.