Las cabañuelas predicen una Semana Santa y un Corpus sin lluvias en 2026 El cabañuelista Antonio Baquero asegura que 2026 será un año «'movidito'», pues cree que «tendremos lluvias casi todos los meses del año»

Antonio Arenas Granada Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:33

Fiel a su cita de todos los años el farmacéutico-cabañuelista, Antonio Baquero Olmos, ha realizado durante el pasado mes de agosto todas las observaciones pertinentes para poder confeccionar sus pronósticos para el año próximo. Él, que se muestra indignado con los nuevos cabañuelistas que hacen sus predicciones, «no se sabe muy bien cómo, de una semana para la siguiente» –así lo hace por escrito en su delicioso librito, 'Cabañuelas y astrometeorologóia. Historia, método y refranero'– suele empezar aclarando que «las cabañuelas son una ciencia popular que se rige por la observación del clima y la meteorología a lo largo del mes de agosto de todos los años y que pronostican el tiempo que hará el año siguiente».

También reconoce que cada año es más difícil acertar en esos vaticinios, pues «el hombre sigue haciendo de las suyas, poniendo arena en los cojinetes para hacer daño con intenciones e intereses varios y espurios» que ejemplifica con la oleada de incendios que hemos padecido este verano, la mayoría de ellos provocados por la mano del hombre que han afectado a miles de hectáreas (más de 100.000) de arbolado, produciendo pérdida de vidas humanas y bienes materiales.

A continuación añade cómo, cuando vengan las lluvias, ya sean normales o torrenciales, habrá aún más desgracias y catástrofes. «¿Y esto para qué, por y para el 'cambio climático?, ¿Para que seamos la batería eléctrica de Europa?», se pregunta, antes de mirar de reojo a la geoingeniería que puede hacer llover o que deje de hacerlo.

Pese a todo ello, Antonio siguiendo el ritual, aprendido principalmente de sus maestros, Manuel Plaza, de Mora (Toledo) o el médico Manuel Ardoy de Beas de Segura (Jaén), ha realizado su pronóstico meteorológico a largo plazo y a partir de sus observaciones del 1 de agosto (Juicio Universal), las cabañuelas directas y las inversas ha concluido que «el año 2026 será un año movidito. Tendremos lluvias todos o casi todos los meses del año, en mayor o menor cantidad y fuerza. Nieves las veremos en los tres primeros y los dos últimos meses de 2026 y el viento hará su presencia en la mayoría de los meses del año. Será un año muy frío en los meses llamados fríos y más o menos fresco en los meses llamados calurosos», vaticina.

Último cuatrimestre de 2025

Antes de reproducir sus pronósticos para 2026, hay que recordar los que daba a conocer para los meses que restan del presente año.

En concreto, hace un año anunciaba que el mes de septiembre comenzaría despejado y que al final de la primera semana aparece nubosidad por Sierra Nevada, zona Guadix y Alpujarra, pudiendo traer inestabilidad y alguna tormenta a mediados de mes. Según su pronóstico, a partir de mañana aumentaría el viento y tendremos nubes y claros hasta fin de mes. Para octubre anunciaba que estaría despejado al principio, con vientos notables y bajada de temperaturas. Alrededor del día 10 aparece nubosidad por Sierra Nevada Alpujarra y Costa, que se generaliza a mediados de mes, con vientos alternantes. Alrededor del día 25 cesan los vientos y sigue el frío hasta fin de mes. Noviembre, según las cabañuelas, comenzará despejado y con bajas temperaturas, siendo posible que en torno al 10 cambie el tiempo y pueda haber precipitaciones de lluvia y nieve en Sierra Nevada y zona Guadix llegando a mediados de mes.

Estas precipitaciones se pueden repetir en la tercera semana y seguir con tiempo amenazante hasta fin de mes.

Por último, para el mes de diciembre anuncia que conforme avanza la primera semana aumentarán bastante la nubosidad, más por Sierra Nevada, pudiendo haber precipitaciones que serán más generalizadas al llegar al día 10. Ya en la segunda quincena, llegan vientos del Norte que harán bajar las temperaturas y alrededor del día 22, puede haber de nuevo precipitaciones sólidas y líquidas de forma generalizada. Alrededor del día 25, se tranquiliza el tiempo, cesan las precipitaciones, todo se despeja y termina el año con bastante frío.