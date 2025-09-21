Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El farmacéutico Antonio Baquero Olmos, con un ejemplar de su libro sobre cabañuelas y astrometerología. A. A. M.

Las cabañuelas predicen una Semana Santa y un Corpus sin lluvias en 2026

El cabañuelista Antonio Baquero asegura que 2026 será un año «'movidito'», pues cree que «tendremos lluvias casi todos los meses del año»

Antonio Arenas

Antonio Arenas

Granada

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:33

Fiel a su cita de todos los años el farmacéutico-cabañuelista, Antonio Baquero Olmos, ha realizado durante el pasado mes de agosto todas las observaciones pertinentes para poder confeccionar sus pronósticos para el año próximo. Él, que se muestra indignado con los nuevos cabañuelistas que hacen sus predicciones, «no se sabe muy bien cómo, de una semana para la siguiente» –así lo hace por escrito en su delicioso librito, 'Cabañuelas y astrometeorologóia. Historia, método y refranero'– suele empezar aclarando que «las cabañuelas son una ciencia popular que se rige por la observación del clima y la meteorología a lo largo del mes de agosto de todos los años y que pronostican el tiempo que hará el año siguiente».

También reconoce que cada año es más difícil acertar en esos vaticinios, pues «el hombre sigue haciendo de las suyas, poniendo arena en los cojinetes para hacer daño con intenciones e intereses varios y espurios» que ejemplifica con la oleada de incendios que hemos padecido este verano, la mayoría de ellos provocados por la mano del hombre que han afectado a miles de hectáreas (más de 100.000) de arbolado, produciendo pérdida de vidas humanas y bienes materiales.

A continuación añade cómo, cuando vengan las lluvias, ya sean normales o torrenciales, habrá aún más desgracias y catástrofes. «¿Y esto para qué, por y para el 'cambio climático?, ¿Para que seamos la batería eléctrica de Europa?», se pregunta, antes de mirar de reojo a la geoingeniería que puede hacer llover o que deje de hacerlo.

Pese a todo ello, Antonio siguiendo el ritual, aprendido principalmente de sus maestros, Manuel Plaza, de Mora (Toledo) o el médico Manuel Ardoy de Beas de Segura (Jaén), ha realizado su pronóstico meteorológico a largo plazo y a partir de sus observaciones del 1 de agosto (Juicio Universal), las cabañuelas directas y las inversas ha concluido que «el año 2026 será un año movidito. Tendremos lluvias todos o casi todos los meses del año, en mayor o menor cantidad y fuerza. Nieves las veremos en los tres primeros y los dos últimos meses de 2026 y el viento hará su presencia en la mayoría de los meses del año. Será un año muy frío en los meses llamados fríos y más o menos fresco en los meses llamados calurosos», vaticina.

Último cuatrimestre de 2025

Antes de reproducir sus pronósticos para 2026, hay que recordar los que daba a conocer para los meses que restan del presente año.

En concreto, hace un año anunciaba que el mes de septiembre comenzaría despejado y que al final de la primera semana aparece nubosidad por Sierra Nevada, zona Guadix y Alpujarra, pudiendo traer inestabilidad y alguna tormenta a mediados de mes. Según su pronóstico, a partir de mañana aumentaría el viento y tendremos nubes y claros hasta fin de mes. Para octubre anunciaba que estaría despejado al principio, con vientos notables y bajada de temperaturas. Alrededor del día 10 aparece nubosidad por Sierra Nevada Alpujarra y Costa, que se generaliza a mediados de mes, con vientos alternantes. Alrededor del día 25 cesan los vientos y sigue el frío hasta fin de mes. Noviembre, según las cabañuelas, comenzará despejado y con bajas temperaturas, siendo posible que en torno al 10 cambie el tiempo y pueda haber precipitaciones de lluvia y nieve en Sierra Nevada y zona Guadix llegando a mediados de mes.

Estas precipitaciones se pueden repetir en la tercera semana y seguir con tiempo amenazante hasta fin de mes.

Por último, para el mes de diciembre anuncia que conforme avanza la primera semana aumentarán bastante la nubosidad, más por Sierra Nevada, pudiendo haber precipitaciones que serán más generalizadas al llegar al día 10. Ya en la segunda quincena, llegan vientos del Norte que harán bajar las temperaturas y alrededor del día 22, puede haber de nuevo precipitaciones sólidas y líquidas de forma generalizada. Alrededor del día 25, se tranquiliza el tiempo, cesan las precipitaciones, todo se despeja y termina el año con bastante frío.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arde el autobús de un equipo de fútbo en la A-92 en Granada
  2. 2 Apalea a su vecino y agrede a los tres guardias civiles que fueron a detenerlo en un pueblo de Granada
  3. 3

    Heridos una madre y su hijo tras colisionar el patinete en el que iban con un coche en Maracena
  4. 4 Publicidad de Cervezas Alhambra: Verde que te quiero verte en pelotas
  5. 5

    «El autobús era una bola de fuego diez minutos después de empezar a arder»
  6. 6 Esto es lo que sucede si tocas dos veces la esquina de un datáfono cuando vas a pagar
  7. 7 Una granadina quiso cobrar 87.000 euros de la Declaración de la Renta de otra mujer y acaba condenada
  8. 8 María Pérez agranda su leyenda
  9. 9

    La fiesta en la casa de María Pérez: «No somos conscientes»
  10. 10

    «El autobús se ha venido abajo dos o tres veces y ha empezado a echar humo blanco»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las cabañuelas predicen una Semana Santa y un Corpus sin lluvias en 2026

Las cabañuelas predicen una Semana Santa y un Corpus sin lluvias en 2026