Las cabañuelas en Granada mes a mes de 2026: lluvias, nieve y calor Recorrido meteorológico desde enero hasta diciembre en la provincia

«Heladas y fríos de enero, hacen raíces y ayudan a llenar el granero»

Comienza el mes poco nuboso y poco frío. El frío llegará al final de la primera semana. Durante la primera quincena, habrá heladas. Ya en la segunda quincena llega abundante nubosidad y habrá precipitaciones de nieve en Sierra Nevada y lluvia en Granada capital. Después se despeja, habrá bajada de temperaturas y algo de viento hasta fin de mes.

«Febrero revoltoso, un rato peor que otro»

Comienza el mes despejado y frío. Al final de la primera semana llega la nubosidad y provoca lluvias. A mediados de mes vuelve la nubosidad por el Norte y Este de la provincia, produciendo nevadas por Sierra Nevada, zona Guadix y Norte de la provincia. Alrededor del día 25 se despeja el cielo, bajan las temperaturas y tendremos heladas, como consecuencia de los vientos del Norte, hasta fin de mes. [Nota: Miércoles de Ceniza: 18 de febrero],

«Marzo con lluvias, buen año de alubias»

Comienza el mes frío y despejado. Al final de la primera semana puede haber heladas. Alrededor del día 10 llega la nubosidad a Sierra Nevada, que se extiende a la zona Guadix, produciendo lluvias generalizadas sobre Granada y nevadas en las Sierras de la provincia. Alrededor del día 22 se aclara el cielo, pero sigue el viento y el frío hasta fin de mes. [Nota: Semana Santa: de 26 de marzo al 2 de abril].

«En abril y mayo, no dejes en la casa el sayo»

Comienza el mes despejado y frío. Alrededor del día 10 aparece nubosidad por Sierra Nevada y Zona Guadix, produciendo precipitaciones de agua y/o nieve, con bajada de temperaturas. A mediados de mes entran vientos del Sur que pueden traer arena del desierto. Sigue el tiempo despejado hasta fin de mes.

«Agua de por mayo, agua para todo el año»

Comienza el mes con poco o nada de nubosidad y temperaturas más bajas de lo normal para la época. Al final de la primera semana llega algo de nubosidad, que será más abundante a partir del día 10, con vientos del S/SE. A partir del día 15 la nubosidad se generaliza, pudiendo haber lluvia sobre Granada y tormentas por la zona Guadix. A partir del día 22 las nubes van aminorando y sigue el tiempo fresco y con viento hasta fin de mes.

Las tronadas de junio anuncian muchos frutos»

Comienza el mes despejado y más frío de lo normal para la época. Al final de la primera semana sube la temperatura. Alrededor del día 10 llega la nubosidad a Sierra Nevada, Alpujarra y Costa. A mediados de mes llegan vientos notables y sigue la nubosidad por zona Guadix y Norte de la provincia, que nos traerán tormentas. Alrededor del día 19 vuelven los vientos notables y sigue la nubosidad por zona Guadix y Norte, con riesgo de nuevas tormentas que alrededor del día 22 serán generalizadas sobre Granada. La temperatura bajará y alrededor del día 25 el cielo se despeja hasta fin de mes.

«Si en julio no truena, hambre en la aldea»

Comienza el mes despejado, pero pronto llega le nubosidad y fuertes vientos del SW. Acercándonos al final de la primera decena la nubosidad puede traer alguna lluvia y/o granizo a Sierra Nevada y la Alpujarra. A mediados de mes vuelven los vientos fuertes y la nubosidad se marcha a zona Guadix y Norte de la provincia. Alrededor del día 20 la nubosidad vuelve a Sierra Nevada y pueden producirse fuertes precipitaciones de agua y/o granizo, incluso llegando a Granada Capital. Alrededor del día 26 se despeja el cielo, pero los vientos siguen hasta fin de mes.

«Viento de Levante, agua por delante»

Comienza el mes despejado y con vientos considerables hasta mediados de la primera semana. En la segunda semana llegan nubes de evolución a Sierra Nevada, que pueden dejar precipitaciones. A mediados de mes esta nubosidad se extiende hacia Guadix y zona Norte con vientos fuertes y oscilantes. La inestabilidad llegará hasta el día 23, que se calman los vientos y se despeja el cielo.

«Del 1 al 15 de septiembre, la lluvia copiosa es peligrosa»

Comienza el mes despejado. Al final de la primera semana llega abundante nubosidad a Sierra Nevada acompañada de vientos fuertes. Se producen abundantes precipitaciones que serán generalizadas y acompañadas de truenos y relámpagos. Estas precipitaciones continuarán hasta alrededor del día 22, que cesa el viento y las nubes tienden a marcharse poco a poco. Cesan las precipitaciones y sigue con nubes y claros hasta fin de mes, con bajada de temperaturas.

«El cordonazo de San Francisco, por tierra y mar se ha de notar»

Comienza el mes despejado y con bajada de temperatura. Seguirá despejado hasta alrededor del día 12, que llegará la nubosidad a Sierra Nevada y Alpujarra, extendiéndose rápidamente a zona Guadix pudiendo producirse precipitaciones que después pasarán al Norte de la provincia acompañadas de vientos. Con este tiempo incierto, llegaremos a fin de mes.

«De Todos los Santos a Navidad, o bien llover, o bien nevar»

«En diciembre hielos y nieves. Si quieres un buen año, el que viene»

En la primera semana, tiempo despejado y muy frío. Al comienzo de la segunda, llega la nubosidad a todas las Sierras de la provincia, con precipitaciones de agua y/o nieve, pudiendo ser generalizadas y acompañadas den viento. Alrededor del 19, se suaviza el tiempo, pero sigue muy frío hasta el 31.