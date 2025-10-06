Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Autobús entre la capital y el Polígono Tecnológico de Escúzar. Ariel C. Rojas

«El bus hasta la Citai es un alivio para todo aquel que no tiene coche»

El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada pone en marcha una línea directa entre la capital y el Polígono Tecnológico de Escúzar

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Lunes, 6 de octubre 2025, 19:43

Comenta

Manuel mira sorprendido cómo un autobús pasa por la avenida del Polígono de Escúzar, donde trabaja desde hace ya un año. «¿Lo han puesto nuevo?», ... pregunta a uno de sus compañeros. Sabía de la existencia de este transporte, pero no que pasaba justo por la puerta de su trabajo. El nuevo servicio de autobús directo entre Granada y la Citai de Escúzar está ya en marcha. Numerosos empleados han conocido este lunes el funcionamiento de la línea con sorpresa y muchos aseguran que apostarán por él. «Podremos ahorrar un dinero en gasolina, pero esperamos que cumpla el horario fijado», han afirmado algunos empleados a su salida, a las puertas del centro logístico de Amazon. También han solicitado más información, ya que muchos desconocían la puesta en marcha del servicio, y unas paradas de autobús o señalización que advierta que esta alternativa es factible.

