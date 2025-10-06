«El bus hasta la Citai es un alivio para todo aquel que no tiene coche»

Manuel mira sorprendido cómo un autobús pasa por la avenida del Polígono de Escúzar, donde trabaja desde hace ya un año. «¿Lo han puesto nuevo?», ... pregunta a uno de sus compañeros. Sabía de la existencia de este transporte, pero no que pasaba justo por la puerta de su trabajo. El nuevo servicio de autobús directo entre Granada y la Citai de Escúzar está ya en marcha. Numerosos empleados han conocido este lunes el funcionamiento de la línea con sorpresa y muchos aseguran que apostarán por él. «Podremos ahorrar un dinero en gasolina, pero esperamos que cumpla el horario fijado», han afirmado algunos empleados a su salida, a las puertas del centro logístico de Amazon. También han solicitado más información, ya que muchos desconocían la puesta en marcha del servicio, y unas paradas de autobús o señalización que advierta que esta alternativa es factible.

MÁS INFORMACIÓN Este lunes echa a andar el bus directo entre Granada y la Citai de Escúzar

Esta opción está disponible de lunes a viernes con cuatro expediciones (dos de ida y dos de vuelta). Sale desde Granada a las 8.15 y las 17.00 horas y tiene paradas en el Lidl, Amazon y la sede de la Universidad de Granada, lo que facilita enormemente el desplazamiento de los empleados que residen en la ciudad nazarí. El horario de regreso desde el Polígono Industrial al centro de la ciudad será a 9.25 y 18.10 horas, ya que son los tiempos de mayor actividad y con más demanda. Este autobús directo se suma a la línea 256 Granada-La Malahá-Escúzar-Ventas de Huelma-Agrón, que cuenta en días laborables de lunes a viernes con cinco expediciones diarias desde la estación de autobuses y rotonda de Neptuno hasta Escúzar llegando a Agrón como final de la línea.

«Es un alivio para todo aquel que no tiene coche. Muchas veces dependemos los unos de los otros y si sales más tarde que otro compañero te quedas aquí tirado», ha indicado Manuel, que reconoce que se convertirá en usuario habitual de este medio de transporte.

El objetivo de la línea es reforzar las conexiones con CITAI, ya sea por carretera, con el ensanche y mejora de la A-338 o la próxima reparación del firme de la A-385, o por la mejora del transporte público, con dos recorridos desde Granada.

El aumento de desplazamientos en coche debido a la llegada de empresas a la Citai ha provocado la necesidad de incrementar esta conexión directa. El reloj marca las 18.00 horas y en los distintos parkings del entorno no dejan de salir vehículos. La situación hace que otros tantos coches estén aparcados en los bordes de la calzada.

Los propios trabajadores son conscientes de la contaminación que esto supone y del gasto extra que implica en sus hogares, pero muchos han afirmado que esperarán a ver su funcionamiento para decantarse por esta posibilidad. «Al final, lo que hace esta opción más atractiva es el tiempo. Si se adapta a nuestro horario y ubicación, tendrá un éxito seguro», han añadido.