Este lunes echa a andar el bus directo entre Granada y la Citai de Escúzar La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha anunciado este nuevo servicio del Consorcio Metropolitano

C. L. Viernes, 3 de octubre 2025, 11:01 Comenta Compartir

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha anunciado este viernes que el próximo lunes será el día escogido para la puesta en funcionamiento del nuevo servicio de autobús directo entre Granada y la Citai de Escúzar.

El bus saldrá de Neptuno y parará en varios puntos de la Citai –Ciudad Industrial, Tecnológica y Área de Innovación–, como Amazon. Serán dos viajes diarios de ida y vuelta, uno a las 8.15 de la mañana y el otro parte a las 17 de la capital.

«Desde la Junta de Andalucía seguimos mejorando las conexiones con el polígono para facilitar el desplazamiento de los trabajadores», ha expresado la titular andaluza de Fomento.