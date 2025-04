El bar de pueblo de Granada que enamora con sus tapas XXL: «Hay que vender barato»

Alberto Flores Granada Jueves, 24 de abril 2025, 09:58 Comenta Compartir

El Bar Recio se encuentra en Pedro Ruiz, una pedanía de Santa Fe que no llega a los 300 vecinos. Sin embargo, esto no supone una limitación para que el establecimiento se llene prácticamente siempre que abre sus puertas. Y es que a base de una cocina casera y tapas de calidad y gran tamaño consiguen que no solo los habitantes de Pedro Ruiz vayan al bar, sino también de Santa Fe y muchos otros pueblos cercanos.

«Esto es un pueblo muy pequeño pero afortunadamente estamos rodeados de muchos pueblos grandes», explica a IDEAL José Antonio Hernández Martín, propietario del Bar Recio junto a su mujer María José Recio. «Aquí hay unos 280 habitantes empadronados y solo con esa gente no podríamos sobrevivir, así que tenemos que vender barato y poner toda la calidad y cantidad que podamos».

Esa premisa se ha convertido en la clave del éxito de este pequeño bar de pueblo, que a base de tapas caseras de gran tamaño está consiguiendo enamorar a todos los que lo visitan. La estrella es la careta de cerdo asada que ofrecen solo los domingos y que preparan en una parrilla de carbón junto a panceta, longaniza, pollo o secreto, entre otros productos. «Siempre hay algo a la brasa, pero la careta es lo más destacado».

Además de las tapas a la brasa, cuentan con una carta bastante amplia con opciones a elegir: bacalao, callos, caracoles, carne en salsa, migas, habas fritas con jamón, patatas a lo pobre con huevo… «Somos un bar de toda la vida y estamos orientados a ofrecer buenas tapas, como un típico bar de pueblo», asegura José Antonio.

Ampliar José Antonio y su mujer María José en las puertas del Bar Recio. Ideal

Los orígenes del Bar Recio se remontan al año 1983, cuando su suegro se hizo con el negocio. «En 2012 mi suegro nos ofreció quedarnos con su bar, así que decidimos venir aquí y ya llevamos 13 años con él». Y pese a que el interior del negocio es pequeño, de unos 50 m², llegada la primavera aumenta su capacidad gracias a una gran terraza en la calle. De hecho, llegada esta época del año es cuando el bar cuenta con más clientes precisamente por su terraza.

Sobre la marcha del bar, José Antonio reconoce que están «muy contentos» pese a que no ha sido fácil conseguir que todo vaya bien. «Lo que queremos ahora es seguir cocinando y haciendo que la gente se vaya con ganas de repetir. Me quedan dos años para jubilarme y estoy deseándolo ya, que el trabajo en el bar pasa factura», finaliza.