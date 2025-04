El Bar Aliatar admite un «error» pero rechaza un comportamiento homófobo tras una denuncia en redes

C. L. Miércoles, 23 de abril 2025, 14:18 Comenta Compartir

Una denuncia en redes sociales de unos jóvenes tras una visita al mítico Bar Aliatar de la calle San Sebastián, en el centro de Granada ha motivado la publicación del propio establecimiento señalando que lamentaban «profundamente» los hechos ocurridos y anunciaban una investigación para aclarar lo sucedido y tomar las medidas en caso de ser necesario.

Los hechos se remontan al lunes 21 de abril. Ese día dos jóvenes acudieron al local de bocadillos, pero, según señalaron posteriormente en redes, se sintieron discriminados. Relataron en redes que cuando se sentaron en la barra, estaba «sucia» por los restos de las consumiciones de otros clientes, pero señalan que «el camarero estaba limpiando todo lo de la barra menos nuestra zona». Ahí, apuntan, «ya empezamos a tener las primeras sospechas de lo que estaba pasando». Aseguran también que los camareros «no nos estaban mirando».

Luego, siguen relatando, llegó otro grupo de personas, al que limpiaron su parte de la barra «inmediatamente» y «fueron atendidos». Al ver esto, insisten en su publicación en Instagram, uno de los dos jóvenes pidió a un camarero ser atendidos, pero este, según su versión, respondió «con un resoplido y un 'sí, ahora' en un tono bastante despectivo». Ante esta situación, los dos jóvenes decidieron irse y, a su salida y siempre según su versión, «todo el personal nos gritó al unísono un 'venga, hasta luego'».

Tras la denuncia pública en redes sociales, el Bar Aliatar emitió este martes un comunicado en el que pedían disculpas y anunciaban que iban a investigar lo sucedido. Este periódico se ha puesto en contacto con el establecimiento y desde el mismo, uno de sus dueños, David Peña, aclara su punto de vista.

Asegura que han revisado todas las cámaras de seguridad para analizar la actitud de sus trabajadores y del camarero al que señala para determinar si hay que tomar alguna medida y señala que «no hemos visto ningún comportamiento homófobo» al respecto. Sí admiten un error al no ser atendidos los jóvenes como era debido por un «despiste» del camarero, que «se puso a hacer bocadillos y no limpió y atendió a los chicos como tenía que haber hecho», pero en ningún momento «observan un comportamiento discriminatorio» hacia los denunciantes «ni que los camareros se estén riendo de ellos».

Entienden el «enfado lógico» de los clientes por no haber sido atendidos en tiempo y forma como merecían, pero, al no encontrar un comportamiento que merezca una decisión más drástica, no van a tomar más medidas al respecto. Señalan que los jóvenes fueron este martes por la tarde a poner «una hoja de reclamaciones».

Explica que, a raíz de esta publicación, recibieron bastantes comentarios negativos, también de apoyo por parte de muchos clientes, pero rechazan cualquier actitud homófoba entre sus trabajadores. De hecho, «hemos tenido trabajadores homosexuales y ellos nos han defendido porque saben que no somos así», asegura David Peña. Apunta que en todos estos años funcionando, desde 1947, nunca había pasado algo así.