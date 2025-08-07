Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Reventón en Andalucía. Ideal

Avisos activados por tormentas y 'reventones' inminentes en Granada y Jaén

Además de por los chubascos tormentosos, la jornada estará marcada de nuevo por el calor y por la presencia de calima

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Jueves, 7 de agosto 2025, 10:23

Las altas temperaturas continúan siendo las protagonistas en medio de la segunda ola de calor de 2025. Sin embargo, a partir de este jueves la situación cambiará en buena parte de Andalucía, ya que, aunque seguirá haciendo calor, la inestabilidad ganará terreno con chubascos tormentosos, fuertes rachas de viento y posibles reventones.

MÁS INFORMACIÓN

Por la mañana la situación será bastante tranquila, con los cielos despejados en toda la comunidad autónoma y de nuevo con altas temperaturas. De hecho, habrá alertas naranjas por altas temperaturas en Córdoba, Granada y Jaén y amarillas en Málaga y Sevilla.

Será a partir de las primeras horas de la tarde cuando la inestabilidad empiece a ganar terreno y lleguen las tormentas. Unas tormentas que, tal y como avanza la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pueden ser «localmente fuertes» e ir acompañadas de «rachas de viento muy fuertes» en el interior. De producirse lluvias, estas podrían ir acompañadas de barro debido a la presencia ligera de calima.

Lo más probable es que las tormentas, que podrían ser secas, se produzcan en las provincias de Granada y Jaén. En el caso de Granada, hay activa una alerta amarilla por este motivo de 13:00 a 21:00 horas en la zona de Guadix y Baza y también en la Cuenca del genil, que es donde se espera que la inestabilidad tenga más protagonismo. El riesgo de que sucedan estas tormentas es elevado, con una probabilidad del 40% al 70% según la Aemet.

En el caso de la provincia de Jaén, también hay activos avisos amarillos por tormentas en dos zonas: el Valle del Guadalquivir de Jaén y capital y Montes de Jaén. Al igual que sucede en Granada, la probabilidad de que se produzcan las tormentas es elevada, del 40% al 70%. Y las tormentas también podrían ir acompañadas de rachas de viento «muy fuertes».

¿Se repetirán las tormentas el viernes?

La situación de inestabilidad podría volver a repetirse el viernes, sobre todo en las sierras del interior oriental. Una situación que podría provocar de nuevo chubascos fuertes acompañados de rachas de viento muy intensas. Los cielos volverán a cubrirse en Granada, Jaén y norte de la provincia de Málaga a partir de mediodía, aunque para la última hora de la tarde los cielos se despejarán y la estabilidad volverá a ganar protagonismo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Brutal paliza a un senegalés sintecho en Granada: le dan con una barra de hierro en la cabeza y lo dejan inconsciente
  2. 2 Avisos por tormentas en Andalucía el jueves: los «reventones» llegan a Granada
  3. 3

    Las multas a las que te enfrentas si el nuevo radar de Circunvalación te pilla por exceso de velocidad
  4. 4 Volotea anuncia un vuelo permanente Granada-Santander con dos frecuencias semanales
  5. 5 El pueblo de Granada que era conocido por sus puestos de melones y sandías
  6. 6

    Tercer día consecutivo de averías en los trenes en otra semana de caos ferroviario
  7. 7 Anggy, la ecuatoriana que abre una tienda de comestibles en un pueblo de Granada tras años sin ninguna
  8. 8

    Los vecinos de Cervantes, en pie de guerra contra la reforma de la avenida
  9. 9 El Infoca estabiliza el incendio de Carataunas que ha obligado a desalojar cortijos
  10. 10 La Guardia Civil desarma a la violenta banda de atracadores de restaurantes en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Avisos activados por tormentas y 'reventones' inminentes en Granada y Jaén

Avisos activados por tormentas y &#039;reventones&#039; inminentes en Granada y Jaén