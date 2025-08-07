Avisos activados por tormentas y 'reventones' inminentes en Granada y Jaén Además de por los chubascos tormentosos, la jornada estará marcada de nuevo por el calor y por la presencia de calima

Alberto Flores Granada Jueves, 7 de agosto 2025, 10:23 | Actualizado 10:31h. Comenta Compartir

Las altas temperaturas continúan siendo las protagonistas en medio de la segunda ola de calor de 2025. Sin embargo, a partir de este jueves la situación cambiará en buena parte de Andalucía, ya que, aunque seguirá haciendo calor, la inestabilidad ganará terreno con chubascos tormentosos, fuertes rachas de viento y posibles reventones.

Por la mañana la situación será bastante tranquila, con los cielos despejados en toda la comunidad autónoma y de nuevo con altas temperaturas. De hecho, habrá alertas naranjas por altas temperaturas en Córdoba, Granada y Jaén y amarillas en Málaga y Sevilla.

Será a partir de las primeras horas de la tarde cuando la inestabilidad empiece a ganar terreno y lleguen las tormentas. Unas tormentas que, tal y como avanza la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pueden ser «localmente fuertes» e ir acompañadas de «rachas de viento muy fuertes» en el interior. De producirse lluvias, estas podrían ir acompañadas de barro debido a la presencia ligera de calima.

Lo más probable es que las tormentas, que podrían ser secas, se produzcan en las provincias de Granada y Jaén. En el caso de Granada, hay activa una alerta amarilla por este motivo de 13:00 a 21:00 horas en la zona de Guadix y Baza y también en la Cuenca del genil, que es donde se espera que la inestabilidad tenga más protagonismo. El riesgo de que sucedan estas tormentas es elevado, con una probabilidad del 40% al 70% según la Aemet.

En el caso de la provincia de Jaén, también hay activos avisos amarillos por tormentas en dos zonas: el Valle del Guadalquivir de Jaén y capital y Montes de Jaén. Al igual que sucede en Granada, la probabilidad de que se produzcan las tormentas es elevada, del 40% al 70%. Y las tormentas también podrían ir acompañadas de rachas de viento «muy fuertes».

¿Se repetirán las tormentas el viernes?

La situación de inestabilidad podría volver a repetirse el viernes, sobre todo en las sierras del interior oriental. Una situación que podría provocar de nuevo chubascos fuertes acompañados de rachas de viento muy intensas. Los cielos volverán a cubrirse en Granada, Jaén y norte de la provincia de Málaga a partir de mediodía, aunque para la última hora de la tarde los cielos se despejarán y la estabilidad volverá a ganar protagonismo.