El asador de Granada recomendado por Lola Índigo al que no paran de ir famosos como Zidane El restaurante especializado en cortes de carne de alta calidad ha recibido la visita de celebridades como Miguel Ángel Silvestre, el entrenador francés y Omar Montes, entre muchos otros

Alberto Flores Granada Viernes, 25 de abril 2025, 10:18 Comenta Compartir

Granada cuenta con un gran número de restaurantes de alto nivel. Y muy cerquita de la capital, en el municipio metropolitano de La Zubia, hay un auténtico templo para los carnívoros que en poco más de dos años desde su apertura se ha consagrado como uno de los mejores lugares para comer bien de la provincia.

Se trata del Asador de la Reina, que se ubica en el número 15 de la calle Laurel de la Reina. Un restaurante que desde su apertura no para de recibir visita de celebridades como Zinedine Zidane, Miguel Ángel Silvestre y Omar Montes, entre muchos otros, y que recientemente ha sido recomendado por la granadina Lola Índigo, que recientemente se ha visto envuelta en un lío por la suspensión de su concierto en Cornellá.

La recomendación de la granadina tuvo lugar durante la celebración de los Goya en Granada. Fue entonces cuando desde la organización preguntaron a la cantante, que cuenta con más de 2,5 millones de seguidores en Instagram, por sitios que visitar en la provincia. Y lo cierto es que no lo dudó ni un segundo a la hora de aconsejar ir al restaurante de Sergio Lara 'El Cangrejo'.

«Eue una persona como ella, de fama mundial y conocida en todos los sitios, diga eso de nosotros es un gran halago» Sergio Lara Propietario del Asador de la Reina

«Si eres vegano no vayas, pero si eres un carnívoro, pues increíble. Preguntáis por El Cangrejo y decís que vais de mi parte. Se come increíble», aseguró. Una recomendación que ha propiciado que el restaurante de La Zubia no haya parado de recibir visitas de clientes desde todos los rincones de España. «Nos quedamos flipados cuando dijo eso, solo podemos darle las gracias mil veces. Al final que una persona como ella, de fama mundial y conocida en todos los sitios, diga eso de nosotros es un gran halago», reconoce a IDEAL Sergio.

Según cuenta El Cangrejo, la cantante visita con asiduidad su restaurante, prácticamente siempre que está por Granada. «Desde que vino la primera vez no ha dejado de visitarnos nunca. Su recomendación se ha notado mucho, viene bastante gente diciéndonoslo y preguntando por mi». Sobre las visitas de otros famosos, el chef reconoce que tienen en la cocina toda una pared con dedicatorias de todas las celebridades que les han visitado: «Ya tenemos la pared completa y hemos tenido que empezar con otra».

El restaurante abrió sus puertas hace dos años y medio aproximadamente. Y pese a que no es un gran periodo de tiempo, ha sido suficiente para que el asador sea ya uno de los rincones gastronómicos más reputados de Granada. «Estamos muy contentos. En Granada nos conoce ya casi todo el mundo y cuando salimos fuera vemos como la gente conoce al Asador de la Reina, es increíble», finaliza Sergio.