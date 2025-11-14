Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Exterior de la vivieda incendiada. Pepe Marín

«Un vecino ayudó a la madre a salir con los otros dos niños y cuando volvió a por la niña ya era tarde»

La portavoz de la familia de Las Gabias que perdió a su hija en un incendio en su vivienda cuenta cómo sucedieron los hechos

Sandra Martínez

Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:26

«Están destrozados». El testimonio de Sandra Ortiz, la portavoz de la familia de Las Gabias que el jueves perdió su casa en un incendio, ... que causó también la muerte a una de sus hijas, es demoledor. Los progenitores velan esta noche a la menor en la localidad y estarán hasta el próximo miércoles con un hostal tras quedar su domicilio arrasado por las llamas.

