«Están destrozados». El testimonio de Sandra Ortiz, la portavoz de la familia de Las Gabias que el jueves perdió su casa en un incendio, ... que causó también la muerte a una de sus hijas, es demoledor. Los progenitores velan esta noche a la menor en la localidad y estarán hasta el próximo miércoles con un hostal tras quedar su domicilio arrasado por las llamas.

Según explica Sandra Ortiz, el fuego se inició en el comedor por un brasero. La madre intentó apagar las llamas con sus propias manos, pero lo hizo en vano. «Un vecino ayudó a la madre a salir con los otros dos niños y cuando volvió a por la niña, ya era tarde. Las llamas habían invadido la casa», relata la mujer. Ella también fue testigo de lo sucedido. Es la primera persona a la que Rosa, la madre de familia, avisó cuando las llamas invadieron su salón. «Me llamó desesperada. No paraba de preguntar a los bomberos por su hija», añade.

El desenlace se convirtió en una película de terror para todos. Los bomberos encontraron el cuerpo sin vida de la pequeña de tres años. La vivienda quedó arrasada. «Se mudaron a Las Gabias hace unos meses en busca de una vida mejor», detalla Ortiz. Pese a la situación, admite que el apoyo y la solidaridad que han recibido por parte del pueblo es inmensa. «Juan dice que no tendrá nunca palabras para agradecer todo lo que están haciendo por ellos», indica. Esperan que poco a poco esta ayuda les impulse a seguir adelante.