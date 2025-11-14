Oleada de solidaridad en Las Gabias con la familia de la pequeña fallecida: «Lo han perdido todo, no vamos a quedarnos parados»

Raquel acerca a una clienta la hucha que desde esta mañana recoge los donativos de los vecinos de Las Gabias para la familia que ayer ... sufrió un incendio que arrasó su vivienda. Le tiembla la mano y se le humedecen los ojos, pero el gesto de la señora le reconforta. «Lo han perdido todo, no vamos a quedarnos parados», asegura con determinación.

Las llamas causaron la muerte a una menor de tres años y arrasaron todo lo que encontraron a su paso. El interior del domicilio está abrasado e incluso ha habido desprendimientos en algunos techos. No hubo nada que se pudiera salvar. Los progenitores y otros dos hijos de la familia fueron trasladados hasta el hospital Clínico San Cecilio, en la capital granadina. La conmoción por lo ocurrido se extendió rápidamente anoche por todo el municipio. Sus vecinos no han tardado -ni dudado- en ponerse manos a la obra para ayudar en todo lo que sea posible.

Raquel, propietaria de una conocida tienda de chucherías en Las Gabias, ha iniciado una recogida de ropa y dinero para apoyar a los afectados y ha difundido el mensaje a través de redes sociales para conseguir más colaboración. «La gente no para de llamar para preguntar qué necesitamos. Otros muchos vienen aquí a entregar lo que necesitan», cuenta. Es el caso de María, que lo primero que ha hecho esta mañana es salir a comprar unos pijamas para los pequeños y sus padres. Algunos paisanos esperan a sus espaldas con el mismo objetivo.

Explican a todo aquel que quiere ayudar que lo más urgente en este momento es ropa de abrigo y productos de aseo. «La gente nos ofrece muebles o electrodomésticos, pero la familia aún no sabe donde se va a quedar. Esa parte vendrá después», relatan.

El resto de negocios también ha aportado su granito de arena. Una funeraria del municipio ha contribuido para dar sepultura a la mejor fallecida. El colegio la Ermita, al que asistía, ha convocado esta mañana un minuto de silencio para despedir a la pequeña, un gesto que se ha repetido posteriormente por el resto de centros de Las Gabias. Se emocionan y hablan de la cercanía de la familia al tiempo que comentan los momentos de angustia que se vivieron en el municipio.

Trabajadores y humildes

La familia, procedente de un pueblo de Jaén, llevaba pocos meses en Las Gabias, pero los vecinos pronto empezaron a tener trato con ellos. «Son gente buena, humilde y sobre todo muy trabajadores. Hacen todo lo posible por sacar a sus hijos adelante. La madre es muy extrovertida y cercana con todas nosotras», dicen. Rosa y Juan, los padres, acudían al negocio que ahora se encarga de recopilar materiales para ellos para comprar algunos juguetes o chucherías a los pequeños. Ahora, una hucha con sus nombres empieza a recaudar un poco de esperanza que les permita recomponerse.

«Habían arreglado la casa hacía poco y el padre estaba terminando de pintar la fachada», explican. Definen al matrimonio como unas personas «sencillas» y «humildes», a los que veían siempre con sus hijos por la calle. Cuando vieron el humo y las llamas, muchos acudieron a la zona del suceso para interesarse por ellos. «Vimos al padre fuera de sí mientras intentaba hacer algo. El más pequeño no paraba de preguntar por su hermana», relatan. Se ponen en su piel y no quieren ni imaginar por lo que deben estar pasando, pero tienen claro que los ayudarán en todo lo que esté en su mano.