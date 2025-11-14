Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una vecina de Las Gabias entrega ropa y dinero para la familia que sufrió el incendio ayer Pepe Marín

Oleada de solidaridad en Las Gabias con la familia de la pequeña fallecida: «Lo han perdido todo, no vamos a quedarnos parados»

Los vecinos de la localidad impulsan una recogida de ropa y dinero para ayudar a los padres y hermanos de la menor que falleció ayer a causa de las llamas

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:23

Raquel acerca a una clienta la hucha que desde esta mañana recoge los donativos de los vecinos de Las Gabias para la familia que ayer ... sufrió un incendio que arrasó su vivienda. Le tiembla la mano y se le humedecen los ojos, pero el gesto de la señora le reconforta. «Lo han perdido todo, no vamos a quedarnos parados», asegura con determinación.

