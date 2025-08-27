Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vivienda quemada en Pinos Puente en la madrugada de este miércoles.

Vivienda quemada en Pinos Puente en la madrugada de este miércoles. Pepe Marín

Queman otra casa en Pinos Puente relacionada con el último homicidio de un joven

La Guardia Civil trabaja con esta hipótesis, al ser propiedad de la familia del presunto autor del crimen

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:08

A lo largo de poco más de un kilómetro hay ocho viviendas quemadas en el mismo pueblo, Pinos Puente. Una de ellas ardió en 2020; ... pertenecía a un hombre que mató a su vecino con una escopeta tras una discusión por el aparcamiento. Ha pasado un lustro y nadie ha vuelto a vivir ahí, el color negro sigue inundando las paredes. Las otras casas han corrido la misma suerte este mes. Seis de ellas sufrieron un incendio el pasado lunes, 11 de agosto. Sus moradores -que no se encontraban allí- son familiares del presunto autor de la muerte de un joven de 20 años, Rafa. Las aguas parecía que habían vuelto a su cauce, pero en la madrugada de este miércoles otra casa de la misma familia ha sido quemada. En total, siete inmuebles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Rescatan a medio centenar de personas tras un fuerte temporal en La Herradura
  2. 2

    A prisión tras presuntamente matar a golpes a su pareja en Motril
  3. 3 El mesón que se encuentra a la venta en un reconocido pueblo de Granada
  4. 4

    La salud del futuro llega a Juventud
  5. 5 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  6. 6 La ONCE reparte 815.000 euros en pleno centro de Granada
  7. 7 El bar de «cuchareo» que devuelve a Granada los «sabores de antaño»
  8. 8 Entra a robar en una casa en la que había hecho «arreglos» y amenaza con un cuchillo a los policías
  9. 9

    El Granada no acudirá a Los Cármenes en autobús este domingo
  10. 10 Una prestigiosa revista sitúa a una playa de Granada como «una de las más hermosas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Queman otra casa en Pinos Puente relacionada con el último homicidio de un joven