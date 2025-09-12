Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Policía alerta de un bulo que circula por Santa Fe tras el terremoto registrado. IGN

La Policía alerta de un bulo que circula por Santa Fe tras el terremoto registrado

Las autoridades han compartido la imagen en redes sociales y han preguntado si alguien ha recibido por WhatsApp un mensaje parecido

Ideal

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:26

La Policía Local de Santa Fe ha alertado este viernes de un bulo que circula por el municipio a raíz del terremoto registrado esta madrugada. «Información de interés. Para todas las personas que se quieran o tengan intención de comunicarse con los habitantes de Santa Fe, al momento no hay cobertura. Esto es debido al movimiento sísmico de la madrugada», cita el mensaje fraudulento.

Las autoridades han compartido la imagen en redes sociales y han preguntado si alguien han recibido por WhatsApp un mensaje parecido. En este sentido, la Policía Local ha buscado tranquilar a la población y ha desmentido el contenido del mismo: «No te preocupes, porque los habitantes de Santa Fe estamos tan conectados al mundo como el resto de los españoles. Es cierto que hay alguna compañía móvil que está teniendo problemas puntuales, pero en resto van de rechupete».

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 3,1 en la madrugada a las 3.33 horas de la madrugada a cero kilómetros de profundidad. 112 ha confirmado que no se han producido daños derivados del seísmo que se ha sentido en otros puntos de la provincia.

