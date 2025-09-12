Registrado un terremoto de magnitud 3,1 con epicentro en Santa Fe sentido en varios municipios de la provincia Por el momento no hay registro de daños

Registrado un terremoto de magnitud 3,1 con epicentro en Santa Fe.

Europa Press Viernes, 12 de septiembre 2025, 08:23 | Actualizado 08:46h.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 3,1 en la madrugada de este viernes 12 de septiembre con epicentro en la localidad granadina de Santa Fe.

El temblor se ha producido a las 3.33 horas de la madrugada a cero kilómetros de profundidad, según la información publicada por el citado organismo en su página web y consultada por Europa Press.

Por el momento no hay registro de daños, aunque se ha sentido en buena parte de la provincia de Granada, según el IGN.

En concreto, ha sido sentido con intensidad III en los municipios de Santa Fe, Vegas del Genil, Chauchina, Cúllar Vega, Fuente Vaqueros, Pinos Puente, Purchil, Armilla y Las Gabias.

Con intensidad II-III se ha percibido en las localidades de Albolote, Alfacar, Alhendín, Atarfe, Maracena, Chimeneas, Churriana de la Vega, Cijuela, Gójar, La Zubia, Monachil, Pulianas, Valderrubio y Granada capital.

En Bobadilla, Cájar, Jun, Láchar, La Malahá, Ogíjares, Padul, Peligros y Villa de Otura se ha sentido con intensidad II.